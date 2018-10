Sanz vuelve a reclamar a Zapatero que "de manera directa" responda si se ha comprometido a pactar la automonía conjunta

Actualizado 28/02/2007 20:46:51 CET

El presidente de Navarra replica a Blanco que "lo mejor que puede pasar a Navarra es que el PSOE rompa su pacto con Batasuna"

PAMPLONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Navarra y de Unión de Pueblo Navarro, Miguel Sanz, volvió a reclamar hoy al presidente del Gobierno de España que le informe "de manera directa" sobre "la verdad de lo que se está cociendo en relación con Navarra" en el denominado proceso de paz. Entre otras cosas, le pidió que aclare si ha adquirido "algún compromiso con Batasuna-ETA para conformar una autonomía a cuatro", con las tres provincias vascas y Navarra.

"Sí o no", inquirió Miguel Sanz, quien demandó al presidente que conteste "directamente", sin "intermediarios", a través de los cauces "normales". El presidente navarro aseguró que "nadie puede hablar de constancia", salvo quienes están inmersos, sobre los acuerdos y explicó que por eso lo pregunta.

El presidente del Gobierno foral lanzó esta y otras preguntas en el transcurso de una comparecencia convocada para responder a las declaraciones efectuadas esta mañana por Pepe Blanco.

El secretario de Organización del PSOE defendió hoy que la "política de confrontación" de Miguel Sanz conduce a "más nacionalismo" y auguró que, cuando el PP y Sanz vean el resultado electoral de fuerzas como Nafarroa Bai, "se tendrán que preguntar por qué pasó lo que va a pasar".

El presidente navarro se detuvo en esto último y preguntó si esta afirmación supone anticipar las "malas perspectivas" de PSN en las elecciones, marcadas por los resultados de la encuesta encargada por los socialistas en Barañáin, en donde UPN ganaría las elecciones y el PSN caería al tercer puesto, tras Nafarroa Bai.

En todo caso, le pidió a Blanco que "si sabe lo que va a pasar", que lo diga. También criticó que el dirigente socialista le acuse de los resultados que obtendría Nafarroa Bai a consecuencia de la "política nefasta", el "caos, la deriva y el desconcierto" de los socialistas navarros.

Miguel Sanz aseguró que "lo mejor que puede pasar a Navarra es que el PSOE rompa su pacto con Batasuna". "Aquí va a encontrar un partido y un gobierno leal, deje de engañar, porque es vergonzoso que la única información que tenemos sobre las negociaciones con Batasuna-ETA sea a través de los medios de comunicación y de declaraciones de Otegi".

PRESIDENTE SOCIALISTA O INDEPENDENTISTA

Miguel Sanz calificó de "francamente compleja" la actual situación debido a las últimas declaraciones sobre Navarra de "agentes" del proceso, el atentado de Barajas o el silencio "sospechoso" de los miembros del Gobierno.

En este contexto, preguntó "directamente" al presidente Rodríguez Zapatero "si ha adquirido algún compromiso con Batasuna-ETA de conformar una autonomía a cuatro, incluyendo las tres provincias vascongadas y Navarra". "Que nos responda sí o no y que nos conteste directamente, sin intermediarios", reclamó Miguel Sanz, que continuó preguntado a Zapatero si "es verdad que ha garantizado la presencia directa o indirecta de Batasuna en las próximas elecciones forales". "Si o no, señor Zapatero", dijo.

Miguel Sanz también preguntó al presidente del Gobierno de España en qué consiste "la evolución positiva que ha visto en las últimas declaraciones de Otegi, cuando confirma que la solución pasa por Navarra", que se "ha visto correspondida por mimetismo político" por Fernando Puras.

El presidente navarro siguió indagando y preguntó a Zapatero si prefiere un "presidente socialista en una comunidad a cuatro a un presidente soberanista e independentista en las tres provincias vascas". "Otegi dice que sí, ¿usted qué dice?", prosiguió, para acto seguido demandar que exponga si el PSN aceptará los votos de Batasuna para alcanzar el Gobierno. "Estamos seguros de que los de Nafarroa Bai sí, estoy convencido y si estoy equivocado, que lo diga Zapatero", apuntó.

En relación con la autonomía "a cuatro", Miguel Sanz defendió que Castilla y León o Castilla La Mancha conforman una una comunidad, como también lo es Navarra o la Comunidad Autónoma Vasca. "No forman una unidad constitucional conjunta", expuso, para señalar acto seguido que la propuesta de Batasuna no tiene "encaje constitucional". Y señaló que la propuesta autonómica "a cuatro" no es considerada por Batasuna un precio político porque ya se planteó dentro de la alternativa KAS.

Sobre la posible relación entre la propuesta autonomista y la Disposición Transitoria Cuarta, Sanz animó a quien crea que este es un buen instrumento "para conseguir sus objetivos políticos que tome la iniciativa en el Parlamento y no se ampare en la ambigüedad para esperar mejores tiempos, a tener más votos, porque ahora no tienen los suficientes".