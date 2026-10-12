Sayas se compromete a hacer lo posible para que la Guardia Civil de Tráfico "no tenga que salir" de Navarra

Archivo - El presidente de la gestora del PPN, Sergio Sayas. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la comisión gestora del PP de Navarra, Sergio Sayas, ha expresado este lunes el compromiso de que si el Partido Popular accede al Gobierno de España hará "todo lo que esté en nuestra mano para que la Guardia Civil de Tráfico no desaparezca" de la Comunidad foral tras el traspaso de la competencia de tráfico.

Así, Sayas, antes de asistir en Pamplona al acto de conmemoración de la patrona de la Guardia Civil, ha asegurado que el PP hará "todo lo que legalmente sea posible" para que la Guardia Civil de Tráfico permanezca en Navarra. "Vamos a reivindicar el trabajo que ha hecho durante tantos años en esta tierra y a tratar de que no tenga que salir de esta Comunidad", ha subrayado.

Preguntado sobre si sería favorable a que la Guardia Civil de Tráfico regresara al País Vasco y a Cataluña, Sayas ha dicho que él es "partidario de que la Guardia Civil de Tráfico ejerza las competencias de tráfico y particularmente en Navarra, que es donde yo tengo competencia para poder decir algo". "El Partido Popular hará todo lo que esté en su mano y legalmente sea posible para dar marcha atrás en ese acuerdo -relatico a la salida de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra-", ha afirmado

Por otro lado, ha criticado que la presidenta de Navarra, María Chivite, que ha acudido a la celebración de la Guardia Civil en Pamplona, no haya asistido a la conmemoración de la fiesta nacional en Madrid. "Nos hubiese gustado que la presidenta de Navarra estuviera representando a los navarros en el desfile nacional. Y no lo hará porque la señora Chivite se está contagiando de ese nacionalismo con el que negocia, se le está pegando el nacionalismo de Bildu y no quiere representar a los navarros en la fiesta nacional. A todos los navarros nos hubiese gustado que Navarra estuviese representada por su presidenta y hoy en el desfile nacional habrá una silla vacía y lo hará porque María Chivite no ha querido hacer política de Estado", ha lamentado.

Sayas ha afirmado que Chivite ha preferido hacer "política nacionalista, plantando al Estado, plantando a su majestad el rey, a la Guardia Civil en el conjunto de España y a las Fuerzas Armadas, y ha preferido sucumbir a los intereses del nacionalismo con el que gobierna en lugar de estar representando a los navarros en la fiesta nacional".

Preguntado sobre la candidatura de Miriam González por el partido Democracia21 para las elecciones generales, Sayas ha manifestado que él tiene "todo el respeto por cualquier partido que quiera concurrir a las elecciones", pero "el Partido Popular va a salir a ganar las elecciones generales" y ha defendido "aglutinar la fuerza en el Partido Popular en un momento de emergencia nacional como el que vivimos". "Los votos no son de los partidos, los votos son de la gente. Y por tanto nosotros lo que vamos a hacer es un llamamiento a todos los navarros y a todos los españoles a que aglutinen su apoyo en el Partido Popular", ha señalado.