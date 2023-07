Sayas llama a la "unidad en el voto al Partido Popular" para "ganar las elecciones en Navarra"

PAMPLONA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PP al Congreso por Navarra, Sergio Sayas, ha hecho un llamamiento "a todos los navarros a la unidad en el voto al Partido Popular" y ha asegurado que "si unimos el voto en el PP, el PP va a ganar las elecciones en Navarra".

En un acto de cierre de campaña ante la sede del PPN en Pamplona, junto con la número uno al Senado, Amelia Salanueva, y el presidente de los 'populares' navarros, Javier García, el cabeza de lista al Congreso ha dicho que "ya solo quedan 24 horas para empezar a llenar las urnas de votos del Partido Popular y ya solo quedan 48 horas para ese momento que durante tanto tiempo hemos esperado, la salida de Sánchez de la Moncloa".

"Lo vamos a conseguir porque los navarros van a ser protagonistas de la victoria de Feijóo el próximo domingo y lo van a hacer cogiendo la única papeleta que garantiza que Feijóo irá a la Moncloa, la papeleta del Partido Popular", ha asegurado.

Sayas ha afirmado que el PP en Navarra "va a tener dos diputados, va a tener tres senadores, y vamos a ser protagonistas de la victoria de Feijóo". "Estamos a solo un punto y medio de que el Partido Socialista pueda ganar las elecciones generales en Navarra y no nos lo podemos permitir. Para que el Partido Socialista no gane, sólo hay un voto útil, directo y seguro, que es el voto del Partido Popular", ha subrayado.

Además, ha indicado que "el segundo escaño del Partido Popular, que ahora mismo tenemos, no nos lo estamos jugando con un partido de centro derecha, nos lo estamos jugando con Sumar, y estamos a menos de un punto de que Sumar pueda conseguir el segundo escaño del PP".

Así, Sayas ha insistido en que "es vital concentrar el voto en el PP, por eso es importantísimo que no se divida el voto del centro derecha y que todas las papeletas vayan al Partido Popular, para que la izquierda no gane en esta comunidad, para que la izquierda no sea fuerte en Navarra y para que Navarra mande un mensaje claro a un Sánchez que ni ha pisado la tierra esta campaña electoral, un mensaje que es 'Navarra no está contigo porque tú no has estado con Navarra en los últimos cuatro años".

Amelia Salanueva ha señalado en su intervención que "el día 23 de julio hará calor, es un día de puente, es un día de vacaciones, pero los navarros y los españoles queremos un cambio, un cambio de gobierno, un cambio de políticas".

"El 23 de julio tenemos una oportunidad. Las cosas no están hechas, las encuestas nos acompañan. Sin embargo, las encuestas no son la realidad. La realidad es el voto a voto del día 23. Y pido directamente el voto a todos los navarros que quieren un cambio. A todos los navarros que quieren acabar con el sanchismo", ha indicado.

Así, Salanueva se ha dirigido "a los navarros del Partido Popular, a los navarros de UPN que saben que en este momento tocan unas elecciones generales, un cambio de gobierno de España, y las políticas que afectan a Navarra también se deciden en España y en Bruselas, con un partido con representación nacional y europea". "Pido el apoyo a los votantes que pueden dudar votar a Vox, que ni siquiera en el Senado se presenta. Concentremos el voto. También me dirijo a los votantes que en alguna ocasión han votado Partido Socialista y que están decepcionados con el 'sanchismo", ha afirmado.

En el mismo sentido, el presidente del PPN, Javier García, ha señalado que "quien quiere votar Feijóo, quien quiere votar cambio, sólo lo encuentra bajo las siglas del Partido Popular". "Se ha hecho un buen trabajo durante estos días, pero hay que culminar y poner el broche final. Queda lo más importante, queda votar, queda la fiesta de la democracia, y efectivamente comenzará el verano azul si todos hacemos bien los deberes", ha asegurado.

Según García, "si todos concentramos el voto en el único partido que tiene la posibilidad de sacar la máxima representación en el Congreso de los Diputados y en el Senado en esta Comunidad, que es el Partido Popular, las cosas irán bien".

El presidente del PPN ha afirmado que "desde Navarra hay dos opciones, está elegir todo aquello que no es el Partido Popular, que es afianzar a Sánchez en la Moncloa, o está la alternativa real, que es el Partido Popular, el partido de Alberto Núñez Feijóo, el que cambiará el rumbo de este gran país y de esta gran comunidad, porque aquí tenemos un ejército de navarros y españoles que van a defender esta tierra con la misma pasión que directamente lo van a hacer nuestros representantes en el Congreso de los Diputados y en el Senado".