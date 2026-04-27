Sayas (PPN) dice que Chivite "debe cesar" al consejero Domínguez "de manera inmediata"

Archivo - El diputado del PP, Sergio Sayas, durante un pleno en el Congreso de los Diputados. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de Navarra y diputado en el Congreso, Sergio Sayas, ha afirmado este lunes que la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, "debe cesar" al consejero de Salud, Fernando Domínguez, "de manera inmediata".

Sayas se ha hecho eco de la carta de los profesionales de Urgencias que advierten del "colapso" del servicio y dicen que el sistema está "roto", y ha afirmado que "esto es insostenible".

"No es una queja aislada. Se suma a la crisis en Traumatología, a los escándalos en anestesia y al desastre generalizado que hay en la sanidad Navarra", ha destacado el dirigente 'popular' en un mensaje en la red social X.

Sayas ha afirmado que "ya está bien de esta falta de respeto a los profesionales, de un atasco sin precedentes en las listas de espera y de una negligencia y soberbia injustificable en la gestión del Gobierno". "Se han cargado la mejor sanidad que había en España y han despreciado las quejas que de manera sostenida y recurrente están haciendo miles de Navarros", ha señalado, para afirmar que "no valen más excusas". "La responsable es Chivite y debe actuar", ha asegurado.