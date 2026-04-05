Sayas (PPN) responsabiliza a Sánchez y Chivite de "un abertzalismo envalentonado" y exige a Bildu "respeto a Navarra"

Archivo - El secretario general del Partido Popular de Navarra, Sergio Sayas. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de Navarra (PPN), Sergio Sayas, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de Navarra, María Chivite, de ser los "culpables" de que en la Comunidad foral "haya un abertzalismo envalentonado" y ha reclamado a EH Bildu "respeto a Navarra" tras la manifestación de este domingo en Pamplona con motivo del Aberri Eguna.

En una publicación en la red social X, Sayas ha manifestado que "Navarra ni es una república ni será nunca vasca". "Exijo a los abertzales respeto a Navarra y a Chivite que deje de pactar con quienes defienden un proceso separatista para nuestra Comunidad", ha subrayado.

En este sentido, ha defendido que "Navarra es foral y es española por historia, por ordenamiento jurídico y, sobre todo, porque es la voluntad de la inmensa mayoría de navarros". "A ver si lo entiendes ya, Arnaldo Otegi", ha espetado.

Para el diputado del PP, "los culpables de que en Navarra haya un abertzalismo envalentonado son Sánchez y Chivite, que los han blanqueado por su intereses de poder y les han dado la posición de socios estratégicos en Navarra y en el conjunto de España".

"Pero la sumisión interesada de Chivite y Sánchez no es respalda por los navarros, que repudiamos la trayectoria de un partido tan antidemocrático como Bildu y que seguimos comprometidos en la defensa de una tierra que es tan foral como española", ha concluido.