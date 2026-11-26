El número dos al Congreso por la coalición UPN-PP, Sergio Sayas. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número dos al Congreso de la coalición UPN-PP, Sergio Sayas, ha llamado a los navarros a que "no se confíen, que las encuestas no cambian gobiernos" y les ha pedido que voten "en defensa propia" para "echar a Pedro Sánchez".

En declaraciones a los medios de comunicación, Sayas ha afirmado que "estamos viendo dos campañas completamente distintas". Así, ha contrapuesto la "campaña del miedo, de la descalificación al rival político, de la falta de propuestas y de la desesperación" del PSOE "y seguida por la izquierda de quien se resiste a perder la Moncloa", con la "campaña de ilusión, de esperanza, con un plan para reconstruir España y llena de propuestas" de UPN-PP.

En la "recta final de la campaña", Sayas ha llamado a los navarros a "no perder la oportunidad del cambio que tiene España". "El domingo tenemos la oportunidad de votar en defensa propia, en defensa de la libertad, en defensa de nuestro, en defensa de nuestra democracia y de la España constitucional y de Navarra", ha destacado. "Y el único voto que sirve para votar en defensa propia es el de Unión del Pueblo Navarro y el Partido Popular", ha señalado.

Ha afirmado que "si el domingo pierde Sánchez, quien gana es España". Así, ha apelado a la ciudadanía a concentrar el voto en UPN-PP y a "entender la responsabilidad del momento en el que estamos viviendo, la situación de emergencia que tiene este país".

Por este motivo, ha pedido el voto "a quienes nos han votado siempre y siempre nos han dado su confianza", pero también "a quienes no nos han votado nunca pero entienden la situación de emergencia nacional, a quienes están dudando, a quienes tienen matices incluso a quienes están cabreados". Asimismo, ha pedido a los navarros que "no se confíen, que las encuestas no cambian gobiernos, que no se dejen llevar por el enfado porque el enfado tampoco gana gobiernos".

"Lo único que cambia gobiernos es votar y en el caso de Navarra la única forma de cambiar el gobierno de España es votar en masa a UPN-PP", ha insistido. Lo es, ha subrayado, al Congreso porque "estamos muy cerca de alcanzar ese tercer escaño que nos estamos peleando con el PSOE", pero también es "indudablemente y excepcionalmente importante en el Senado" porque "todo lo que no sea poner las tres x a UPN-PP lo que hace es que los senadores de Navarra se los lleve el Partido Socialista". Por eso, ha reiterado su llamamiento a "la responsabilidad y a la comprensión del momento histórico que está viviendo Navarra y que está viviendo España".

"Cuando el domingo vayamos a las urnas, lo haremos con ilusión, porque estamos seguros de que los navarros no queremos el lunes arrepentirnos de lo que hemos hecho el domingo, sino que lo que queremos es celebrar la victoria del cambio que necesita España", ha afirmado.

Por eso, ha pedido el voto para UPN-PP para que "cuando el lunes le pregunten a la gente quien echó a Pedro Sánchez la respuesta pueda ser 'A Pedro Sánchez lo eché yo', porque desde luego a Pedro Sánchez lo echamos cada uno de nosotros".

Preguntado por el cara a cara de este jueves por la noche entre los candidatos del PSOE, PP, Vox y Frente Amplio, Sayas ha esperado que se produzca lo mismo que en el debate entre Sánchez y Feijóo donde el candidato 'popular', ha opinado, "ganó por goleada". "Y esperamos lo mismo porque Sánchez no tiene defensa alguna de un Gobierno que lo único que ha hecho es destrozar los servicios públicos, dilapidar todas las instituciones del estado, hacer una invasión de competencias y un totalitarismo gubernamental y, sobre todo, llenar España de indecencia con la corrupción y de miseria con los pactos con quien lleva terroristas en sus listas. Como no tiene defensa posible, es imposible que pueda ganar ese debate", ha concluido.