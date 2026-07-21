La Sección de Alimentación del Hospital Universitario de Navarra obtiene una certificación internacional de calidad

Integrantes de la Sección de Alimentación del Hospital Universitario de Navarra, con la certificación ISO 9001:2015. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Alimentación del Hospital Universitario de Navarra ha obtenido el certificado de calidad ISO 9001:2015, una norma de carácter internacional que acredita por un período de tres años el sistema de gestión de la calidad aplicado por la sección a todas sus actividades y procesos.

El equipo de alimentación de este centro prepara y distribuye una media de 800 menús diarios, adaptados a las distintas patologías y dietas de los pacientes, según ha explicado el Gobierno foral en una nota.

El alcance de la certificación ISO es la elaboración, emplatado y distribución de comidas para las personas usuarias, siguiendo los principios de atención centrada en la persona, calidad y seguridad alimentaria, servicio público eficiente y de calidad, desarrollo sostenible, mejora continua, compromiso con el personal y comunicación y transparencia.

Con este reconocimiento, el HUN cuenta con diez servicios o áreas certificados por la norma internacional ISO 9001:2015. Se trata del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra, Nutrición Clínica, Anatomía Patológica, Genética, Farmacia, Esterilización, Medicina Nuclear, la UFI de Radioterapia, la Unidad de Formación y la Sección de Alimentación, siendo esta última la segunda sección no asistencial en obtener el certificado.

La Sección de Alimentación dispone de tres centros de trabajo dentro del Hospital Universitario de Navarra, en el HUN-A, HUN-B Y HUN-D (Clínica Ubarmin). Presta servicio de manera coordinada a los tres centros, asegurando la homogeneidad de los menús, la trazabilidad de los alimentos y la uniformidad en los estándares de calidad y seguridad alimentaria en todo el conjunto hospitalario.

Este certificado culmina una labor desarrollada a lo largo del último año y medio por el equipo, integrado por 163 personas, con el liderazgo de su jefa de sección, Estíbaliz Martínez, y de la técnico de alimentación, Jennifer Lalinde.

El Gobierno foral ha destacado que la certificación de calidad constituye una apuesta estratégica, tanto del centro como de la sección, que implica el compromiso de afianzar y mantener en el futuro próximo la labor desarrollada.

Con la implantación de la norma ISO 9001:2015, la Sección de Alimentación se obliga a la realización de revisiones periódicas anuales, lo que promueve una evaluación y optimización constante de sus metodologías de trabajo.

El certificado ha sido entregado en un acto celebrado este mes en el que han participado los profesionales de la Sección de Alimentación, acompañados por el equipo directivo del HUN, representado por la directora gerente, Estrella Petrina, la directora asistencial, Marta Martín, la subdirectora de Cuidados, Sonia Iso, y el subdirector de Administración, Servicios Generales y Transición Ecológica, Enrique Echavarren Zozaya, además de Francisco Garnica, por parte de la empresa certificadora Bureau Veritas.