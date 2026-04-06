La segunda etapa de la Itzulia saldrá este martes desde Pamplona, con corte de cinta en la Plaza Consistorial

Imagen de archivo de la carrera - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Pamplona acoge este martes, 7 de abril, la salida de la segunda etapa de la LXV Itzulia Basque Country. El entorno del parque del Runa volverá a ser el punto de concentración de los equipos y el lugar donde se ubicará al control de firmas previo a la salida de una etapa que llevará a los ciclistas hasta las cuevas de Mendukilo.

El tramo de la calle Río Arga, entre Bernardino Tirapu y la plaza de Pompeyo, permanecerá cerrado esa mañana. Pasadas las 12.30 horas, el pelotón se pondrá en marcha para dirigirse por la cuesta de Santo Domingo a la Plaza Consistorial, donde se cortará la cinta que dará inicio a la segunda etapa.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y el presidente de OCETA y director de la Itzulia, Javier Riaño, serán los encargados de ese acto simbólico en torno a las 13 horas. Tras el corte de cinta, los ciclistas recorrerán la calle San Saturnino, calle Mayor, Taconera, avenida de Gipuzkoa y calle Biurdana para girar hacia Rochapea por el puente de Oblatas.

El pelotón se dirigirá entonces por la plaza Sancho Abarca, calles Ochagavía y Bernardino Tirapu, avenida de Marcelo Celayeta y avenida de Gipuzkoa hasta Buztintxuri, donde saldrán de la ciudad por el paseo de Santa Lucía y la rotonda de Ofitas.

ETAPA 'ROMPEPIERNAS' CON 3.300 METROS DE DESNIVEL

Esta segunda etapa acumula un desnivel positivo cercano a los 3.300 metros. En sus 164 kilómetros de recorrido, se subirán cuatro puertos de montaña, Etxauri (2ª categoría), Zuarrarrate y Aldatz (ambos de 3ª categoría) y San Miguel de Aralar (1ª categoría).

A ello, su sumará la subida final a las cuevas de Mendukilo, que no es puntuable, pero que en su último kilómetro cuenta con rampas al alcanzan el 12% de desnivel. El sprint especial está ubicado en la localidad de Lekunberri, entre los puertos de Zuarrarrate y Aldatz, pasada la mitad del recorrido.

En esta LXV Itzulia Basque Country, carrera UCI World Tour, participan 154 ciclistas de 22 equipos, con tres representantes navarros, Movistar Team, Caja Rural - Seguros RGA y Kern Pharma. Parten como favoritos, corredores como Isaac del Toro (UAE), Primoz Roglic (Red Bull Bora), Juan Ayuso (Lidl Trek), Paul Seixas (Decathlon) o Cian Uitdebroeks (Movistar Team).

Todas las etapas de esta prueba ciclista se retransmiten en directo a través de ETB y de Eurosport.

CONTRATO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA ETAPA

El Ayuntamiento de Pamplona ha adjudicado por 60.000 euros la organización de la salida de la segunda etapa de esta edición de la Itzulia Basque Country.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación a la Asociación Organizaciones Ciclistas Euskadi (OCE), al ser la única entidad que podía concurrir debido a la protección de derechos exclusivos.

La OCE asumirá, por medio de este contrato, la organización completa de la salida de la segunda etapa de la LXV 'Itzulia Basque Country' 2026. Ello incluye la determinación del recorrido que transcurre por Pamplona, en coordinación con la Policía Municipal de Pamplona; y el diseño y publicidad del mismo.

No obstante, también asume la gestión de los alojamientos necesarios para toda la caravana durante un día (ciclistas, equipos técnicos, organización, etcétera), el acompañamiento de vehículos motorizados durante la salida y el término municipal de Pamplona y la colocación del arco de salida, donde se realizará el corte de cinta.

Al margen de esto, serán funciones de la adjudicataria el control de firmas, la señalización, el vallado y medidas de seguridad, en coordinación con Policía Municipal, y la gestión de los permisos municipales. La contratación de seguros y servicios sanitarios necesarios para la etapa completan el resto de labores encargadas.