Seis salas navarras en la cuarta edición del programa Cine Sénior

PAMPLONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Seis salas navarras se han adherido al programa Cine Sénior del Ministerio de Cultura, que llega a su cuarta edición. Se trata de Golem Bayona, Golem Yamaguchi, Golem La Morea, Yelmo Cines Itaroa, Ocine Tudela y Multicines Los Llanos de Estella. En toda España, se han adherido 394 espacios de exhibición. De esta forma, las personas de 65 años o más pueden acudir al cine todos los martes a un precio reducido de 2 euros en cualquiera de estas salas.

Entre todas ellas suman más de 2.800 pantallas de proyección distribuidas por todo el territorio. Las entradas podrán adquirirse tanto en las taquillas de las salas de exhibición como por medios electrónicos.

La continuidad del programa, que estará vigente durante doce meses por segundo año consecutivo, responde a los buenos resultados de las ediciones anteriores, así como a la determinación del Ministerio de Cultura de dar apoyo a las salas de exhibición como eslabón clave en la cadena cinematográfica y vehículo de acceso a la diversidad cultural. De igual forma, Cine Sénior tiene como objetivo proteger y respetar el derecho de las personas mayores a participar en el ámbito social y cultural, algo fundamental para un estilo de vida activo y saludable, según ha informado el Ejecutivo.

La dotación inicial destinada a financiar estas ayudas en 2026 asciende a 11,15 millones de euros. Son tres millones de euros más que el presupuesto inicial de la edición anterior que se han previsto ante el incremento de espectadores.

BALANCE DE EDICIONES ANTERIORES

El programa Cine Sénior ha tenido una acogida positiva en todas las ediciones anteriores. Según los datos de la Federación de Cines de España (FECE), hasta el 31 de diciembre de 2025 acudieron a las salas de cine 1.559.438 espectadores, un dato similar al total que asistieron durante la campaña de 2024 (1.690.821). Se espera llegar a los 3 millones de espectadores con los datos de asistencia de enero a junio de 2026.

Los datos provisionales de la tercera edición sitúan al cine español como el preferido entre las personas usuarias del programa. Así, ocho de las diez películas más vistas fueron españolas, ocupando los tres primeros puestos. De esta manera, Cine Sénior tiene también un impacto positivo en productores, distribuidores y creadores españoles.