El servicio de atención a menores y mujeres víctimas de violencia de género de Pamplona pasa de 120 a 50 días de espera

PAMPLONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha presentado este lunes un balance de los primeros ocho meses de implantación del nuevo servicio de atención psicológica a menores en contextos familiares de violencia de género, que ha recortado "notablemente" las listas de espera al pasar de unos 120 días hasta los 50 días actuales (un 58% menos).

Este recurso comenzó a mediados de marzo, dentro del Servicio Municipal de Atención a las Mujeres (SMAM), con la incorporación de una psicóloga.

El balance lo ha presentado este lunes el concejal delegado de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona, Txema Mauleón, que ha afirmado que estos resultados "por una parte, refuerzan y consolidan el buen servicio que se ofrece". "Y, por otra parte, atiende las necesidades psicológicas y de atención de los niños y niñas, hijos e hijas de estas mujeres, unos niños y unas niñas que la propia ley reconoce como víctimas de violencia de género", ha apuntado.

Además, ha indicado que este próximo jueves, en el Pleno de Presupuestos, esta nueva figura de este servicio de atención psicológica a menores "se va a consolidar dentro del servicio de atención a la mujer y, por tanto, contará con el personal público correspondiente y la financiación" a futuro, por lo que "deja de ser un programa experimental y se consolida como un programa permanente".

El informe, elaborado por el equipo del SMAM, recoge que, hasta la semana pasada, 155 mujeres habían estado apuntadas en lista de espera en algún momento y, en este periodo, se ha atendido al 90% de ellas. En la actualidad permanecen en esa lista 19 mujeres, con una media de asistencia a la primera cita del 89%.

Asimismo, el concejal ha explicado que estas mujeres se hallaban en lista de espera para atención psicológica general y pertenecen principalmente al tramo de edad de 30 a 59 años: 30-39 años (33%), de 50-59 (33%) y de 40-49 (19%). Poco más de la mitad son locales (53%) y el resto provienen de otros países (47%), sobre todo de América del Sur (55%) y Centroamérica (20%).

En cuanto a menores, desde el inicio de la actividad se ha valorado la intervención con 12 personas: en dos casos, se ha considerado "más apropiado" no intervenir directamente con las menores por la "oposición" del padre; y del resto, 2 se encuentran en proceso de valoración y los otros 8 ya están acudiendo a terapia. De estos 10, el 6 son niñas y 4 niños, y la mitad tienen entre 12 y 14 años. El 60% de los menores atendidos son nacidos en España, frente al 40% que proceden de otros países, sobre todo de América del Sur (75%) y África (25%).

MADRES Y MENORES

La intervención con las madres también trata las competencias para la crianza, la marentalidad positiva y las necesidades psicológicas de los hijos. Se hace "hincapié" en "las consecuencias que la violencia de género produce en la conducta, emociones, relaciones y roles familiares de los y las menores, y en la detección de posibles dificultades en su protección".

En el caso de las personas menores, la atención psicológica "ofrece un espacio seguro en el que puedan expresar sus emociones, necesidades, miedos y la violencia que hayan sufrido, para afrontar problemas de autoestima, dificultades sociales, conductuales y académicas".

Incluye también el acompañamiento de "referentes adultos seguros, que ayudan a establecer límites sanos, fomentan la comunicación afectiva y comprenden las situaciones vividas". Se intenta que los menores "recuperen sus propios recursos para afrontar las situaciones que estén viviendo y desarrollar estrategias de autocuidado".

En estos primeros ocho meses del servicio se han detectado "aspectos de mejora", como la coordinación con otros recursos de la red pública de atención a menores. Asimismo, se considera necesario "profundizar" en los procedimientos para incorporar a los progenitores varones en los procesos de trabajo con sus hijos, y en "el manejo de las dificultades que plantea su rechazo a la atención psicológica" a sus hijos.

A pesar de estas "dificultades", el equipo del SMAM considera "muy positiva" la incorporación de la nueva psicóloga, que ha tenido "buena acogida" entre las mujeres víctimas de violencia de género: estas mujeres "se sienten comprendidas, aceptadas y acompañadas en las vivencias con sus hijas e hijos, legitimadas en sus emociones y actitudes hacia ellos".

La próxima incorporación de la persona responsable de los programas de infancia y mujer "supondrá un impulso a la atención psicológica a menores en contextos de violencia y la continuidad del trabajo realizado".