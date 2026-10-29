El Servicio de Bomberos de Navarra incorpora tres nuevas ambulancias para los parques de Lodosa, Oronoz y Alsasua

Imagen de las nuevas ambulancias y de la bomba forestal. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Navarro de Bomberos ha incorporado tres nuevas ambulancias de Soporte Vital Básico destinadas a los parques de Lodosa, Oronoz y Alsasua y una bomba forestal ligera. La adquisición, enmarcada dentro del plan de renovación de la flota de vehículos del servicio, ha supuesto una inversión total de 462.125,87 euros.

Las nuevas ambulancias, adquiridas por un importe de 372.615,87 euros, han entrado en servicio esta semana. El relevo de estos vehículos responde a los criterios establecidos por la normativa sanitaria vigente, que fija en 10 años su ciclo máximo de vida útil. Con la entrada en funcionamiento de las ambulancias recién adquiridas, una de las sustituidas pasará a desempeñar funciones de vehículo de reposición para cubrir incidencias puntuales o sustituciones temporales, y las restantes se reciclarán para usos internos dentro del servicio.

ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA FORESTAL LIGERA

Además de la renovación de las ambulancias, el Servicio ha sumado a su flota una nueva bomba forestal ligera, adquirida por un importe de 89.510 euros. Es el primer vehículo de estas características que se introduce en la flota del Servicio Navarro de Bomberos, y ha contado con la financiación de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

En concreto, la nueva unidad consiste en un vehículo tipo pick-up equipado con un sistema de bomba y una cisterna con capacidad para 400 litros de agua. Este modelo ya se está incorporando en los servicios de emergencias de otras Comunidades Autónomas, donde se ha confirmado como una mejora significativa en el tiempo y la capacidad de respuesta en intervenciones forestales. Asimismo, su agilidad servirá como complemento para las bombas forestales con las que ya cuenta el Servicio actualmente, ha informado el Gobierno foral en una nota.