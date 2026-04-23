El Servicio de Farmacia del HUN renueva su certificación en humanización 'Humans'. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Farmacia del Hospital Universitario de Navarra (HUN) ha renovado la certificación que otorga la Fundación Humans para reconocer las iniciativas que las organizaciones sanitarias llevan a cabo en el en el ámbito de la humanización. El servicio obtuvo originalmente esta acreditación en 2023 y la renueva ahora con una mejora significativa de su calificación, al ascender al grado A desde el B que obtuvo en la evaluación inicial.

La renovación de esta certificación se ha formalizado en un acto que ha tenido lugar en el salón de actos A del HUN, con la presencia del gerente del Servicio Navarro de Salud (SNS), Jon Guajardo, quien ha subrayado "la apuesta del SNS-O por la humanización y el humanismo, valores que el sistema sanitario debe poner en primer lugar, pese a que haya ocasiones en las que parece que esas cuestiones quedan relegadas a un segundo plano".

Asimismo, durante el acto, la jefa del Servicio de Farmacia, Maite Sarobe, ha manifestado su satisfacción con el reconocimiento y ha resaltado que "la profesión farmacéutica, además de proveer del conocimiento y competencias científicas y técnicas adecuadas desde el rigor metodológico, nace con vocación de humanización". "La atención farmacéutica que provee, incluye una actitud necesaria para responder con amabilidad, respeto, sinceridad, compasión y prudencia hacia nuestros pacientes, pero también hacia el resto de profesionales", ha dicho.

Por parte de la Fundación Humans, su presidente, Julio Zarco, ha manifestado que "desde la Fundación Humans queremos poner énfasis en la implantación de la cultura de la humanización y cómo el hospital ha realizado un importante esfuerzo en estos años para integrar en su visión y misión la cultura humanística". "Una vez más, el Servicio de Farmacia de este hospital ha sido una palanca de transformación y de innovación organizacional y humana", ha afirmado.

Durante la sesión ha intervenido también Juan José Pérez, paciente asistido por el Servicio de Farmacia desde 2004. En ese tiempo, ha recordado, ha recibido del sistema sanitario tratamientos "por una cantidad equivalente al coste de un piso de protección oficial", y señaló la importancia de que "seamos conscientes del coste de nuestra atención". Pérez ha relatado las diferentes fases por las que ha pasado en la atención a su proceso y ha agradecido al Servicio de Farmacia del HUN, referente en el tratamiento de la enfermedad crónica compleja, su cercanía y el contacto profesional en su seguimiento, así como la atención y la información dispensada en todo este período.

MÁS DE SESENTA INDICADORES EVALUADOS

Esta certificación que otorga la Fundación Humans, en colaboración con Abbvie, evalúa el desempeño de los Servicios de Farmacia Hospitalaria en más de sesenta indicadores de calidad agrupados en siete dimensiones: atención y trato al paciente; formación y atención al profesional; recursos y procesos; coordinación sanitaria, social y comunitaria; valoración global y apoyo a la persona; formación e información al paciente; e instalaciones.

En la evaluación de todos estos aspectos, el Servicio de Farmacia del HUN obtuvo en 2023 una certificación con grado B. En la concesión de esa credencial, se valoró especialmente la labor del servicio en las categorías de atención y trato al paciente y formación y atención al profesional. En la evaluación se recomendaba asimismo al servicio la mejora en cuestiones como la formación e información al paciente, así como en las instalaciones, ha informado el Gobierno foral.

En el actual proceso de renovación de la certificación, y tras implementar mejoras en las áreas detectadas, la Fundación Humans ya otorga una calificación para lograr una certificación grado A. Destaca como fortalezas del servicio la atención individualizada, la cultura de mejora continua y la coordinación interprofesional. La evolución observada confirma un avance significativo en la consolidación de prácticas humanizadoras y en la integración del servicio dentro de la dinámica hospitalaria.

UN MILLÓN DE PRESCRIPCIONES AL AÑO

El Servicio de Farmacia Hospitalaria del HUN se encarga de todos los aspectos relacionados con la gestión, elaboración, validación y dispensación de medicamentos en el centro, así como del control y seguimiento del gasto farmacéutico. Al año, revisa más de 900.000 prescripciones médicas para pacientes hospitalizados y más de 45.000 para pacientes en régimen ambulatorio, para los que prepara más de 68.000 preparaciones intravenosas que se reciben en los hospitales de día. Asimismo, anualmente pasan por sus instalaciones a recoger medicación más de 12.700 pacientes. De las casi 65.000 dispensaciones anuales que se proporcionan a estos últimos, y por razón de su vulnerabilidad, el 4,3% las realiza acercando el medicamento hasta el domicilio o a otro lugar que se considere.

Con la obtención de esta recertificación, se reafirma la voluntad del HUN de "transformar el modelo de atención sanitaria tradicional, dirigido históricamente a la enfermedad, para situar definitivamente a la persona y su contexto en el centro del sistema". "Hablar de humanización es entender la atención desde un punto de vista integral, considerando que cuando una persona enferma, todo su entorno se ve afectado", ha concluido la jefa del servicio, Maite Sarobe.