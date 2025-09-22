El servicio de villavesas sale con retraso debido a los piquetes informativos por los paros de este lunes

Archivo - Un autobús urbano. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los servicios mínimos del 60% ante los paros parciales convocados para este lunes en el Transporte Urbano Comarcal de Pamplona de 6 a 8.30 horas están saliendo con retraso de las instalaciones debido a los piquetes informativos, según ha informado la empresa Moventis TCC.

Se prevé que el servicio recupere la normalidad entre las 9 y las 10 horas, aproximadamente.

Estos paros, convocados por el comité de empresa en el marco de la negociación del convenio, continuarán esta semana, los días 24 y 26 de septiembre, en horario de 6 a 8.30 horas.