El servicio de villavesas sale con retraso por los paros de este martes

PAMPLONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los servicios mínimos del 60% ante los paros parciales convocados para este martes en el Transporte Urbano Comarcal de Pamplona de 6 a 8.30 horas han salido con retraso de las instalaciones, según ha informado la empresa Moventis TCC.

Se prevé que el servicio recupere la normalidad, como en jornadas anteriores de paro, entre las 9 y las 10 horas, aproximadamente.

Estos paros, convocados por el comité de empresa en el marco de la negociación del convenio, continuarán esta semana el jueves.