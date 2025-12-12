Servicios mínimos del 40% en el TUC ante la huelga parcial convocada para el sábado 13 de diciembre

PAMPLONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los servicios mínimos del Transporte Urbano Comarcal (TUC) durante la huelga parcial convocada por el comité de TCC para el sábado 13 de diciembre serán del 40% en horario diurno respecto al servicio de transporte de un sábado ordinario, según han informado desde la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en una nota.

El paro tendrá lugar de 6 de la mañana del sábado a las 6 de la mañana del domingo (24 horas). En el servicio diurno, desde las 6 horas hasta el final de la jornada diurna, los servicios mínimos serán del 40% respecto al servicio de transporte de un sábado ordinario.

En el servicio nocturno, las líneas con frecuencia igual o superior a 60 minutos no se modifican, las líneas con frecuencia inferior o igual a 20 minutos pasarán a 30 minutos, y el resto pasarán a una frecuencia de 60 minutos.

Los detalles del servicio podrán consultarse en las villavesas y en la página web del Transporte Urbano www.tuvillavesa.es.