Los servicios mínimos del TUC salen "con puntualidad y sin incidencias" ante los paros de este lunes

Archivo - Imagen de una villavesa circulando por Pamplona - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los servicios mínimos del 60% ante los paros convocados para este lunes en el Transporte Urbano Comarcal (TUC) de Pamplona entre las 6 y las 8.30 horas están saliendo "con puntualidad y sin incidencias" de las instalaciones, según ha informado la empresa Moventis TCC.

Se prevé que la red de villavesas se normalice entre las 9 y las 10 horas, aproximadamente. Esta semana hay convocados paros parciales este lunes día 17 y el jueves día 20, en horario de 6.00 a 8.30 horas. Además, el comité ha convocado otro paro el sábado día 29 de 13.55 a 23.30 horas.