Los servicios mínimos de las villavesas salen con retraso ante los paros convocados para este martes

Archivo - Un autobús urbano por las calles de Pamplona - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los servicios mínimos del 60% ante los paros parciales convocados para este martes en el Transporte Urbano Comarcal de Pamplona de 6 a 8.30 horas están saliendo con retraso de las instalaciones, según ha informado la empresa Moventis TCC.

Se prevé que el servicio recupere la normalidad entre las 9 y las 10 horas, aproximadamente.

De esta forma, el comité de empresa retoma los paros que llevaba meses convocando en el marco de la negociación del convenio y que había interrumpido tras los Sanfermines.