Documentos falsificados en los en los exámenes de obtención de la nacionalidad española. - POLICÍA NACIONAL

PAMPLONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes pertenecientes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Navarra han detenido a siete personas como presuntas autoras de un delito de falsedad documental en varios dispositivos establecidos con motivo de los exámenes para la obtención de la nacionalidad española que han tenido lugar en la ciudad de Pamplona.

La superación de estas pruebas de dominio del idioma español así como de los conocimientos de la cultura y los valores jurídicos y sociales que incardinan a España como nación es requisito necesario para que los ciudadanos extranjeros puedan optar a la obtención de la nacionalidad española.

Los exámenes tuvieron lugar en diferentes centros de esta ciudad: la Universidad Pública de Navarra, el Centro Linden y el Colegio de Médicos de Pamplona, explican desde la Policía Nacional.

Mediante los despliegues establecidos por esta Brigada se detectó a varias personas que presentaban documentación falsa o falsificada para suplantar a determinados aspirantes a la hora de realizar las pruebas exigidas. Por este motivo, fueron detenidos y se incautaron los documentos utilizados en la comisión de un presunto delito de falsedad documental.