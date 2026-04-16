Siete nuevos paneles informativos digitales promocionan actividades, la historia y el patrimonio de Pamplona

Uno de los paneles instalados. - GORKA-BEUNZA

PAMPLONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha colocado en diferentes puntos de la ciudad siete nuevos paneles informativos digitales (mupis digitales) que tienen como función contribuir a la promoción turística de Pamplona y a la difusión de información turística de interés tanto para visitantes como para vecinos. A través de vídeos breves, de imágenes, de diferentes publicaciones y de propuestas comerciales, se ofrecerá información relevante sobre lugares de interés, actividades, monumentos y recursos turísticos de la ciudad.

Los siete mupis digitales están ubicados en la calle Bernardino Tirapu 29 del barrio de Rochapea; en la calle San Cristóbal de Txantrea, frente al centro de salud; en el cruce la calle Sanduzelai con la avenida de San Jorge; en el paseo Mariano Arigita de Mendebaldea; en el interior de la Ciudadela; en el entorno de la estación de autobuses; y en las inmediaciones del área de autocaravanas en Trinitarios.

Según ha informado el Ayuntamiento, se busca, con esta tecnología, acercar a visitantes y turistas contenidos actualizados sobre la ciudad y guías como mapas, señalizaciones y direcciones. Estos mupis promocionarán el destino y servicios turísticos para mejorar la experiencia de quien visita nuestra ciudad, optimizar su tiempo, descubrir nuevos lugares y comprender la historia y cultura de Pamplona. La información y la publicidad que ofrezcan estos soportes digitales la gestionará el propio Ayuntamiento de Pamplona.

El contrato de suministro, instalación y puesta en funcionamiento de este sistema lo ha ejecutado la empresa Proseñal SLU, por un importe de 92.543,90 euros. Esta iniciativa forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Pamplona SF365 y está subvencionado íntegramente por la Unión Europea - Next Generation EU, instrumento financiero de la inversión C14.I1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

En este contexto, Pamplona ha recibido una ayuda de 5.492.500 euros a ejecutar en tres años para el despliegue y desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Pamplona SF365', que presenta 13 actuaciones vertebradas en cuatro ejes temáticos dedicados a la transición verde y sostenible, la mejora de la eficiencia energética, la transición digital y la competitividad.

NUEVAS DEMANDAS TURÍSTICAS

La realidad turística de la ciudad de Pamplona se enmarca en un contexto regido por la transformación de los destinos en destinos turísticos inteligentes, a través de ayudas como los Planes de Sostenibilidad en Destino (PSTD) o iniciativas como la de la Red de Destino Turísticos Inteligentes (DTI), proyecto liderado por SEGITTUR. Esta red ha basado su estrategia en la transformación de los destinos turísticos apoyándose en cinco pilares básicos: la gobernanza, la inteligencia, la innovación, la sostenibilidad y la accesibilidad, ha indicado el Consistorio.

El Ayuntamiento de Pamplona ha indicado que está emprendiendo un proceso de transformación digital e inteligente, "adaptándose a las nuevas necesidades de la demanda y a la era cada vez más digitalizada en la que se encuentra". Desde hace años se está trabajando en la realización de acciones encaminadas a la digitalización de infraestructuras turísticas. Entre las acciones que se están llevando a cabo, se está trabajando en la colocación de este tipo de paneles digitales de uso turístico, destinándose su uso a la promoción turística de la ciudad, así como, de sus recursos, infraestructuras y servicios.