Siete personas heridas al volcar una furgoneta en la A-68, en Ribaforada

Los servicios de emergencia intervienen en la furgoneta accidentada. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Siete personas que viajaban en una furgoneta han resultado heridas de diversa consideración este viernes tras sufrir una salida de vía con vuelco a la altura del kilómetro 105,8 de la A-68, en el término municipal de Ribaforada.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente vial a las 8.28 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Tudela, un equipo médico, dos ambulancias medicalizadas y otras tres convencionales, así como tres patrullas de la Policía Foral de Seguridad Vial de Tudela y Atestados de Tudela.

Como consecuencia del siniestro, dos personas han quedado atrapadas en el interior del vehículo y han tenido que ser liberadas por los servicios de emergencia. Los siete ocupantes de la furgoneta han sido trasladados al Hospital Reina Sofía de Tudela.

Un carril de la A-68 en sentido Logroño se encuentra cortado, a la altura del punto kilométrico 105,8. Agentes de la Policía Foral se encargan de regular el tráfico.