PAMPLONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de Transparencia de Navarra, Juan Luis Beltrán, ha afirmado que el 80% de las reclamaciones recibidas en 2025 estuvieron motivadas por el silencio administrativo, que es "la gran tara que padecen todos los órganos garantes de la transparencia" y el "mayor handicap" en esta materia.

En una comparecencia parlamentaria solicitada a petición propia para presentar la memoria de actuaciones correspondiente al año 2025, ha explicado que "2025 fue un año extraordinario en cuanto a reclamaciones en materia de acceso a la información pública", con 374 reclamaciones recibidas frente a las 71 del año anterior. "Nunca habíamos superado las 80 reclamaciones", ha destacado.

En este sentido, ha explicado que de las 374 recibidas, 222 fueron realizadas por la misma persona, y estaban relacionadas con el ámbito de las colonias felinas. Según ha relatado, acogiéndose a la ley estatal de protección de animales, "esta persona, en nombre de una asociación o fundación de protección de animales, hizo una campaña en todo el país solicitando a todas las entidades locales que les informara sobre las acciones que hacían respecto a la protección de las colonias felinas existentes en el municipio". "Apartadas estas 222 de las colonias felinas, las reclamaciones ordinarias fueron 152. Y 152 suponen mucho más del doble de las de 2024 o 2023 o 2022. El incremento fue muy notable", ha remarcado.

Ha añadido Beltrán que la Administración foral recibió 54 reclamaciones, que suponen el 14% del total, mientras que la Administración local englobó el 83% de las reclamaciones, con 309 frente a ayuntamientos, 1 a concejos y 1 a una mancomunidad. Frente a la UPNA se recibieron dos reclamaciones, y el resto corresponden a otras entidades.

De las 54 reclamaciones frente a la Administración foral, 20 fueron frente al Departamento de Interior y Función Pública y 10 respecto al Departamento de Educación. Respecto a las entidades locales, destacan en el número de reclamaciones frente a Tudela y Valle de Elorz, con 21 y 19, respectivamente.

Las tres materias que concentran la mayoría de las reclamaciones son empleo público, con 37 reclamaciones, ordenación del territorio y urbanismo, con 23 reclamaciones, y contratación pública, con 12 reclamaciones.

El presupuesto del año 2025 fue de 53.000 euros, de los que se gastaron 22.270, "es decir, solo el 42% de lo presupuestado". En cuanto a la evaluación de las obligaciones de publicidad activa de los casi mil sujetos obligados, en 2025 "no pudimos hacer ningún estudio global global o sistemático y completo, solamente resolver las denuncias que se presentaron", porque "carecemos de medios suficientes".

Respecto a los dos informes realizados, uno fue sobre el anteproyecto de modificación de la ley foral de Transparencia, y otro sobre el anteproyecto de ley foral de archivos, gestión de documentos y patrimonio documental.

Respecto a la publicidad activa sobre las cuentas abiertas, "tanto la Administración de la Comunidad Foral de Navarra como la UPNA realizan la labor de publicidad completa y además conforme a las determinaciones de la ley foral". "No encontramos ningún problema en cuanto a cómo exponen las cuentas abiertas", ha indicado. Según ha añadido, "cuando el Consejo de Transparencia de Navarra solicita el informe a la entidad" interpelada, "en la mitad de los casos reacciona y entrega la información al solicitante".

En nombre de UPN, Marta Álvarez ha considerado que el "aumento importante" de reclamaciones este año indica que "el ciudadano navarro exige transparencia, es una cuestión que le preocupa". Por otro lado, ha advertido de que "si el Consejo no tiene los medios suficientes", las leyes de transparencia "quedan en papel mojado". "Es el Gobierno de Navarra quien debe promover que estos organismos cuenten con medios", ha subrayado.

Kevin Lucero, del PSN, ha realizado una "lectura positiva" del incremento de reclamaciones. "Más reclamaciones también puede significar que hay más problemas para obtener la información, pero nosotros creemos que hay una ciudadanía cada vez más consciente de sus derechos y más exigente con sus administraciones, y eso a mí me parece completamente positivo", ha subrayado.

Desde EH Bildu, Irati Jiménez ha destacado que las cifras de reclamaciones van "en aumento", y que instituciones como el Consejo de Transparencia "se están consolidando, funcionan y la ciudadanía las utiliza". "Deberíamos hacer una reflexión si es también por la gratuidad de las mismas. Pero en cualquier caso, son instituciones y organismos que están funcionando", ha apuntado, tras mostrar su "preocupación" por la persistencia del silencio administrativo.

Blanca Regúlez, de Geroa Bai, ha afirmado que el incremento de las reclamaciones "es llamativo" y "debe analizarse con cuidado". Por un lado, "refleja que la ciudadanía conoce cada vez más los mecanismos de garantía de su derecho de acceso a la información pública", pero por otro lado "nos obliga a preguntarnos por qué tantas personas tienen que llegar hasta el Consejo para conseguir información". El "gran reto", ha dicho, "no debería ser que cada año resuelva más reclamaciones, sino que cada año haya menos ciudadanos y ciudadanas que necesitan acudir" a él.

Por parte del PP, Irene Royo ha considerado que "la mejor reclamación es aquella que no tiene que presentarse porque la Administración responde concretamente y en plazo". Además, ha criticado el hecho de que haya Administraciones que no respondan a la petición de información del Consejo de Transparencia. "No habla bien de las Administraciones, que tendrían que ser más respetuosas con el propio órgano y dar respuesta a estos planteamientos", ha indicado.

Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, ha señalado que la "ingente" labor del Consejo "demuestra que contamos con una ciudadanía crítica y activa en Navarra, a la vez que preocupada por la transparencia". "Nuestras administraciones públicas, la foral y las locales, tienen margen de mejora en cuanto a transparencia se refiere", ha subrayado, tras mostrar su "preocupación" ante el hecho de que "no haya sido infrecuente que entidades reclamadas no hayan colaborado con este Consejo".