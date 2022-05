El Sindicato Médico acusa al Gobierno de "incumplir" los acuerdos de 2019 y advierte con "retomar" la huelga

PAMPLONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Sindicato Médico de Navarra (SNM), Alberto Pérez, ha acusado al Departamento de Salud de "incumplir" parte de los acuerdos alcanzados en 2019, y que pusieron fin a la huelga de médicos, y ha advertido de que "la posibilidad de una nueva huelga esta sobre la mesa".

Pérez ha explicado que a la nueva gerente de Atención Primaria "le exigimos que cumpliese la limitación a cinco horas de tiempo asistencial" y "nos dijo que no era posible". "No hay ninguna voluntad de cumplir los acuerdos que firmaron en 2019", ha censurado el secretario general del SNM, que ha destacado que entre los profesionales médicos "hay cansancio, desconfianza, desilusión y nos presionan para que retomemos posturas de presión". Así, ha resaltado que una huelga "es lo que tocaría si no se cumple un acuerdo que puso fin a la huelga". "O se cumplen los acuerdos o habrá que retomar la huelga", ha insistido.

Así lo ha indicado en una rueda de prensa, en la que ha comparecido junto con Jesús Soria, vicesecretario del Sindicato Médico, y Rosa Alás, vicepresidente extrahospitalaria del sindicato, en la que se ha presentado una encuesta sobre Atención Primaria que revela "resultados alarmantes" como que el 90% de los profesionales de Atención Primaria están "sobrecargados" o que el 92% ha pensado en opciones para "abandonar o disminuir su dedicación laboral" en este área en la Comunidad foral.

Alberto Pérez ha afirmado que la situación de los médicos "es desesperante por las condiciones y la inacción" y ha advertido de que "ya estamos en plena debacle".

Por otro lado, ha destacado que "la mayor parte" de los MIR de Pediatría y Medicina de Familia que acaban ahora su especialidad "eligen no quedarse en Atención Primaria" y optan por "buscar otros destinos tanto fuera de Atención Primaria como de Navarra".

Asimismo, ha advertido de la "falta de interés" de los recién graduados en Medicina "que han decidido no elegir cinco de 40 plazas que convocaba Navarra en medicina de familia". Al respecto, ha destacado que, a nivel nacional, se han dejado sin cubrir el 2,5% de plazas de medicina de familia; cifra que asciende al 12,5% en el caso de la Comunidad foral. Esto supone, ha remarcado Pérez, que en cuatro años "tendremos un 12,5% de especialistas menos de medicina de familia" a lo que sumarían las "renuncias", las jubilaciones previstas y las "bajas imprevistas".

De la misma manera, ha cuestionado la solución planteada por la ministra de Sanidad en la Interterritorial de recurrir a médicos extracomunitarios para cubrir estas vacantes ya que, una vez terminen su residencia, "no tendrán la oportunidad de trabajar en Navarra porque tendrán un permiso de estudiante y no de trabajo".

Por otro lado, ha opinado que las nuevas incorporaciones en la Dirección de Profesionales y la Gerencia de Atención Primaria "no han provocado un cambio de rumbo" sino que "ha empeorado" la situación.

