El Sindicato Médico denuncia a la dirección del HUN por "reasignar actividad" a profesionales que no realizaban huelga

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Navarra (SMN) ha denunciado ante la Inspección de Trabajo a la dirección del Hospital Universitario de Navarra (HUN) por "reasignar actividad extraordinaria voluntaria entre facultativos no huelguistas durante el desarrollo de la huelga convocada por el sindicato entre el 4 de mayo y el 30 de junio de 2026".

El SMN ha señalado en una nota que "la convocatoria de huelga afecta a toda la actividad laboral y funcionarial de los médicos y facultativos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, incluido el personal en formación, en horario de tardes de lunes a viernes, entre las 15.20 y las 21.59 horas". "Durante dicho periodo se ven afectadas tanto la jornada ordinaria de tarde como las guardias y la denominada actividad extraordinaria voluntaria -también conocida como peonadas, PLEs o productividad variable-, una actividad que, por su carácter voluntario, no está sujeta a servicios mínimos", ha señalado el sindicato.

Según ha denunciado el SMN, "algunos facultativos comunicaron, tras la convocatoria de huelga, su intención de dejar de realizar dicha actividad voluntaria con el objetivo de secundar el paro". "Sin embargo, los responsables del HUN han redistribuido esa actividad entre otros profesionales que no participan en la huelga", ha afirmado.

La organización sindical ha considerado que "esta actuación constituye un claro caso de 'esquirolaje interno', al reorganizar artificialmente la actividad asistencial para reducir el impacto efectivo de la huelga". "El aviso previo de los facultativos que dejan de realizar actividad voluntaria responde únicamente a una voluntad de minimizar las molestias a los pacientes y evitar desplazamientos innecesarios, no a facilitar que la actividad sea redistribuida para neutralizar el derecho de huelga", ha señalado el Sindicato Médico de Navarra.

El SMN ha añadido que el artículo 28.2 de la Constitución Española "protege el derecho fundamental de huelga y que la jurisprudencia española considera ilícitas las prácticas empresariales destinadas a neutralizar sus efectos, incluyendo la contratación de sustitutos externos ('esquirolaje externo'), la redistribución del trabajo entre empleados no huelguistas ('esquirolaje interno'), y el desvío de actividad a otros centros o estructuras organizativas ('esquirolaje organizativo').

Asimismo, ha subrayado que la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo establece que, aunque un trabajador no huelguista puede continuar realizando sus funciones habituales, "la empresa no puede reorganizar la plantilla para cubrir las tareas de quienes ejercen su derecho de huelga y minimizar así el impacto del paro". El sindicato ha citado como referencia reciente la sentencia del Tribunal Supremo 1199/2024, que "reiteró esta doctrina protectora del derecho fundamental de huelga". Por todo ello, el Sindicato Médico de Navarra ha presentado una denuncia formal ante la Inspección de Trabajo, solicitando que "se adopten medidas inmediatas para detener estas prácticas y depurar responsabilidades".