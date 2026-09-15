El Sindicato Médico de Navarra se suma a la huelga estatal contra el Estatuto Marco a partir del 28 de octubre

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Navarra (SMN) se ha sumado a la huelga indefinida estatal de médicos y facultativos convocada por la Unión Médica y Facultativa (UMYF) a partir del próximo miércoles 28 de octubre, en rechazo a la reforma del Estatuto Marco impulsada por el Ministerio de Sanidad "sin la participación del colectivo médico".

El SMN ha expresado en una nota su respaldo a "la posición consensuada por el conjunto de organizaciones convocantes, que consideran que la reforma planteada por el Ministerio no da respuesta a las reivindicaciones históricas del colectivo ni reconoce adecuadamente la singularidad, la responsabilidad y las especiales condiciones de formación y ejercicio de médicos y facultativos".

Con esta movilización, el SMN se ha sumado al objetivo de que "el Ministerio de Sanidad corrija su planteamiento y abra una negociación real que permita avanzar hacia un Estatuto Médico y Facultativo propio, capaz de reconocer las particularidades de la profesión y garantizar unas condiciones de ejercicio acordes con su nivel de responsabilidad y formación".

El sindicato ha hecho un llamamiento a los médicos y facultativos de Navarra para "mantener la unidad de acción y respaldar la convocatoria del 28 de octubre, ante lo que las organizaciones convocantes consideran un momento decisivo para el futuro de la profesión en España".

El secretario general del SMN, Alberto Pérez, ha afirmado que "los médicos navarros nos sumamos de forma indudable a esta huelga indefinida porque es el único camino que nos queda para que el Ministerio de Sanidad se siente a negociar un estatuto que reconozca de verdad nuestra profesión, un camino que debería seguir también el Gobierno de Navarra".

El sindicato navarro forma parte, junto a Metges de Catalunya, AMYTS, O'MEGA, SIMEGA, Avanza Valencia y SEMCA, de las siete organizaciones fundadoras de UMYF, presentada recientemente en Madrid como nuevo instrumento de representación estatal de la profesión médica.

Con la incorporación del SMN, UMYF nace representando a sindicatos de seis Comunidades Autónomas -Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana, Galicia, Canarias y Navarra-, que en conjunto agrupan a cerca de 97.000 facultativos.