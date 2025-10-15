Los sindicatos califican de "ejemplar" la "movilización de la clase trabajadora navarra" en favor de Palestina

PAMPLONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación, convocada por los sindicatos UGT, CCOO, LAB, Steilas, Solidari, CGT, ESK, ENHE e HIRU en "solidaridad con el pueblo palestino", ha recorrido este miércoles por la tarde las calles de Pamplona en el marco de una jornada que los sindicatos convocantes han calificado como "ejemplar" debido a la respuesta de la clase trabajadora navarra.

La movilización ha partido pasadas las 19.15 horas de la Plaza del Castillo, tras una pancarta con el mensaje 'Stop genocidio. Langileok Palestinarekin' ('Trabajadores con Palestina'). Los asistentes han portado banderas de Palestina y han lanzado gritos como '¿Dónde están, no se ven las sanciones a Israel', 'Boicot Israel', o 'Gobierno sionista, gobierno terrorista'.

La marcha se enmarca en la "jornada de lucha en solidaridad con el pueblo palestino" convocada por los sindicatos, que ha incluido diferentes movilizaciones a lo largo del día. En concreto, durante la jornada se han realizado paros en empresas, concentraciones y otra manifestación por la mañana a la que han acudido, según fuentes de la Delegación del Gobierno, unas 10.000 personas.

Antes de la marcha, han realizado declaraciones a los medios de comunicación el secretario general de UGT Navarra, Lorenzo Ríos, el secretario general de CCOO Navarra, Josema Romeo, y el portavoz de LAB en Navarra, Imanol Karrera.

Ríos ha afirmado que la de este miércoles ha sido "una jornada de movilización ejemplar de la clase trabajadora navarra". "Ha sido una jornada ejemplar en la cual la clase trabajadora navarra está transmitiendo su solidaridad con el pueblo palestino", ha indicado. Tras subrayar que "el acuerdo de paz no es el final, es un paso", ha reivindicado que "es urgente e inmediato que haya infraestructuras, que haya agua, que haya médicos", y todo aquello que permita "que los trabajadores y las personas de Gaza tengan derechos y que puedan salir hacia adelante".

"Celebramos que haya habido un proceso de paz auspiciado por el gobierno de Estados Unidos. Celebramos también que haya cesado el horrible bombardeo que había contra la clase trabajadora en Gaza. Celebramos que se haya liberado a personas secuestradas injustamente, pero no olvidamos que, en la esencia, lo que ha pasado en Gaza no era una guerra entre iguales. Ha sido un genocidio", ha manifestado, tras criticar que "se ha despojado al pueblo palestino de sus derechos fundamentales". En este sentido, ha valorado "la movilización de millones de personas que han protestado y que han movido con sus conciencias para que exista un movimiento y poder conseguir la paz en Palestina".

Sin embargo, "la paz no será duradera si no se cuenta con los palestinos". "No nos conformamos con palabras, creemos que hay que pasar a los hechos y creemos que es muy importante garantizar la dignidad, los derechos humanos y los derechos del pueblo palestino", ha afirmado Ríos, que ha subrayado que "esto no termina hoy". "Esperamos que los gobiernos pasen a los hechos, que haya estructuras internacionales que vigilen y que comprueben que se respetan los derechos humanos", ha dicho, tras "agradecer a la clase trabajadora de Navarra la gran contestación" que ha dado a la convocatoria.

Por su parte, Romeo ha indicado que "nos sentimos orgullosos de haber sido sabido aparcar las diferencias sindicales y juntarnos" en una convocatoria en la que "la clase trabajadora, junto con los ciudadanos y las ciudadanas de Navarra, han respondido claramente con un mensaje claro: Basta ya, stop el genocidio en Israel. Y vamos a apoyar todos para que Palestina pueda elegir ella misma su destino", ha comentado.

Según Romeo, "celebramos el acuerdo de paz", aunque "nunca se sabe". "Hemos visto que ha habido muertos otra vez", ha criticado, tras apostar por que "el pueblo palestino pueda elegir su destino".

En la misma línea se ha mostrado Karrera, que ha felicitado a la clase de trabajadora navarra "porque hemos vaciado los centros de trabajo y hemos llenado las calles de toda Navarra en solidaridad con el pueblo de Palestina". Según ha indicado, "es un orgullo lo que hemos experimentado hoy aquí". "Ha habido una activación de la clase trabajadora en solidaridad y el paro general convocado ha sido respondido por los trabajadores y trabajadoras de manera positiva", ha apuntado, para a continuación indicar que el Gobierno de Navarra y los empresarios "tienen que escuchar el clamor que se ha visto hoy y tienen que tomar medidas para romper cualquier relación sindical, comercial, institucional con el sionismo y con Israel para poder avanzar en una solución".

A su juicio, "la presión todavía es fundamental para garantizar que se cumple el acuerdo de paz y que se lleva hasta sus últimas consecuencias, que se atiende la emergencia humanitaria, pero sobre todo que se atiende a las consecuencias del conflicto que vive Palestina: que hay que poner fin a la ocupación y al colonialismo y que Palestina tiene que tener el derecho reconocido internacional a su libre determinación y a elegir libremente su futuro y poder vivir en paz".