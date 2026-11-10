Los sindicatos convocan manifestaciones y piquetes para la jornada de huelga este miércoles en Navarra

El secretario general de UGT de Navarra, Lorenzo Ríos, y el secretario general de CCOO de Navarra, Josema Romeo - EUROPA PRESS

PAMPLONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos han convocado para este miércoles, con motivo de la huelga general por la vivienda, distintas movilizaciones tanto en Pamplona como en otros puntos de Navarra, que se desarrollarán desde primera hora de la mañana hasta la tarde.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha hecho un llamamiento para que las movilizaciones que se celebren mañana sean "pacíficas" y ha señalado que "el derecho a la huelga tiene que ser compatible con la garantía de unos servicios mínimos en lo que tiene que ver con la prestación de servicios públicos".

Los sindicatos UGT y COOO han anunciado la realización de piquetes informativos en los polígonos industriales de Navarra, así como una caravana de vehículos que, a las 9 horas, recorrerá distintos puntos de Pamplona por la mañana. Además, han convocado una manifestación que partirá desde la avenida de Zaragoza a las 17.30 horas.

Por su parte, los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde, Hiru, Sindicato Socialista de Vivienda y Red de Sindicatos de Vivienda de Euskal Herria han programado conjuntamente una manifestación a las 12.30 horas desde la Plaza del Castillo en Pamplona. Previamente habrá columnas desde distintos lugares que partirán a las 11 horas. También a las 12.30 horas, han convocado una marcha en Tudela, desde la Plaza de los Fueros.

Asimismo se movilizarán este 11N las organizaciones CGT-LKN, CNT y Solidari a las 11.30 horas en la Plaza del Vínculo de Pamplona con el lema 'Por una vivienda y unos sueldos dignos. Unamos las luchas de clase trabajadora'.

A la jornada de huelga se han sumado varios grupos parlamentarios. En concreto, la mayoría de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin acordaron, a propuesta de EH Bildu, suspender este miércoles la actividad parlamentaria, una decisión que rechazaron UPN, PPN y Vox. La Cámara no puede descontar a los representantes que se sumen al paro general la parte correspondiente de su salario, si bien algunos grupos han anunciado que la donarán.

Por otro lado, en el Ayuntamiento de Pamplona, la mayoría de las fuerzas políticas representadas en la Junta de Portavoces (EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) han mostrado un "respaldo explícito" del Consistorio, "como institución", tanto a la convocatoria de huelga general del próximo miércoles 11 de noviembre, como "a las reivindicaciones que la sustentan".

En cuanto a la actividad institucional, la Comisión de Urbanismo prevista para ese miércoles, día 11, sí que se celebrará, ya que para suspenderla es necesaria la unanimidad de los grupos municipales, y esta no se alcanzó.

SERVICIOS MÍNIMOS

El Gobierno de Navarra ha fijado los servicios mínimos que afectarán al personal de la Administración foral y sus organismos autónomos con motivo de la jornada de huelga general. De esta forma, en áreas como Salud, Educación, Derechos Sociales, Protección Civil, Bomberos y Justicia, entre otras, se han establecido los servicios mínimos para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales.

Por su parte, en los servicios administrativos, la pauta general ha sido garantizar la actividad en los puntos de atención ciudadana. Todos estos servicios mínimos han sido informados a los sindicatos convocantes, así como a los centros de trabajo y personas afectadas.

El Gobierno de Navarra, mediante la Orden Foral, ha establecido servicios mínimos del 40% en el transporte interurbano por carretera de uso general de viajeros. Como mínimo se realizará una expedición diaria de ida y otra de vuelta en cada concesión, atendiendo todos los tráficos autorizados en el título concesional. En el caso del transporte escolar, se han de garantizar todos los servicios cuyo origen o destino sea el domicilio y el centro escolar.

Además, se garantiza la integridad del transporte de personas con discapacidades físicas y psíquicas a los centros educativos y ocupacionales.

En el caso del transporte de mercancías se contempla la integridad de los servicios de transporte de muestras analíticas e instrumental clínico a esterilizar y esterilizado y desde los correspondientes centros sanitarios. Se garantizará, además, el transporte de las mercancías imprescindibles para abastecer los establecimientos sanitarios y farmacéuticos, así como el transporte de mercancías imprescindible para abastecer los comedores de los centros escolares.