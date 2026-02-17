Sindicatos exigen "que se limiten unos servicios mínimos abusivos" en Navarra ante la huelga del 17 de marzo

PAMPLONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos ELA, LAB, STEILAS, Etxalde e HIRU han hecho llegar al departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno foral una "propuesta unitaria" para que, ante la convocatoria de huelga general del próximo 17 de marzo en País Vasco y Navarra, "revise los criterios que emplea para fijar servicios mínimos".

En un comunicado, las citadas organizaciones sindicales han criticado que "en los últimos años, la aplicación de los servicios mínimos ha ido en aumento sistemáticamente", y que "el departamento de Empleo hace una interpretación cada vez más amplia de los servicios básicos".

En opinión de los sindicatos, "esa postura pone en cuestión el derecho a la huelga y vulnera el principio de proporcionalidad exigible en una huelga general".

Las organizaciones convocantes han planteado "propuestas concretas en torno a los criterios a tener en cuenta en educación y transporte público". En educación, los sindicatos defienden que no se establezcan servicios mínimos, ya que consideran que "una huelga general de una sola jornada no pone en peligro el derecho a la educación".

"Los servicios mínimos dictados en los últimos años para este sector han ido incrementándose, hasta limitar en la práctica el derecho a la huelga", han criticado.

Además, las organizaciones sindicales consideran que la huelga general "tiene también un valor pedagógico, y en las etapas educativas con suficiente madurez debería aprovecharse la oportunidad para trabajar en torno a la lucha obrera, la cohesión social y los valores democráticos".

En el transporte público, los convocantes creen que los servicios mínimos "son abusivos", y critican que "en el modelo actual se dé prioridad al derecho al trabajo, en perjuicio del derecho a la huelga y a la movilización". "La obligación de la Administración es garantizar la movilidad para que se pueda acceder a los servicios básicos, no la de mantener la actividad económica habitual", han subrayado.

Por ello, los sindicatos reclaman que no se fijen servicios mínimos y que, "si se establecen, lo sean prioritariamente para facilitar a las personas usuarias el acceso a servicios fundamentales y garantizar el traslado a los actos y movilizaciones derivados del derecho a la huelga".

Por otra parte, los sindicatos han criticado que "con frecuencia, las órdenes de servicios mínimos se suelen publicar con muy poca antelación, lo que condiciona el derecho a la huelga". Por ello, demandan que la orden correspondiente a la huelga general del 17 de marzo se publique antes del 7 de marzo.