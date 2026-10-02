El Sistema Navarro de I+D+i pasa a denominarse SINAIDi

Imagen del evento - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sistema Navarro de I+D+i, hasta ahora conocido como SINAI, ha renovado su nombre para incorporar al acrónimo "de forma explícita" la investigación y el desarrollo y "reflejar la actividad de un ecosistema innovador de Navarra", pasándose a denominar SINAIDi.

La nueva marca se ha presentado este viernes en el Día del Agente SINAIDi, un encuentro que, por cuarto año consecutivo, marca el inicio del curso investigador en Navarra.

Esta edición, ha reunido en Pamplona a representantes de las 47 entidades que forman parte de este ecosistema en un evento en el que el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno foral, Juan Luis García, ha destacado "el aprovechamiento de la experiencia y los resultados conseguidos para avanzar hacia una nueva marca que represente las fortalezas del ecosistema y refuerce nuestra proyección y acceso a Europa".

"A partir de ahora SINAIDi será la marca que recoge la investigación, el desarrollo y la innovación en todas sus vertientes, la que represente el impulso al progreso de Navarra a través de la innovación colaborativa," ha indicado.

Asimismo, el consejero ha destacado el "crecimiento" del SINAIDi, que "ha pasado de 3.400 personas investigadoras a más de 3.900, y que también ha incorporado 17 nuevos agentes al sistema en los últimos tres años, entre las que destacan siete Unidades de I+D+i empresariales y diez entidades singulares en ámbitos tan diferentes como la industria agroalimentaria, la salud o el desarrollo social". "Esto es un reflejo de la importancia de la innovación como palanca de desarrollo en todos los sectores", ha subrayado.

Por su parte, Diego Garrido, director general de ADItech, entidad coordinadora del SINAIDi, ha destacado "la importancia que tiene para Navarra contar con un Sistema de I+D+i robusto, capaz de generar conocimiento, para trasladarlo a la industria".

"La I+D+i es el instrumento clave para afianzar y hacer crecer a la industria. Permite generar riqueza, retener talento, ofrecer beneficios a la sociedad e impulsar el progreso en Navarra. Motivo suficiente -ha mencionado- para celebrar cada inicio de curso y fomentar el encuentro entre quienes lo hacen posible", ha añadido.

Para ello, al igual que el año pasado, ADItech ha diseñado una dinámica orientada a "profundizar en el conocimiento interno del propio Sistema": el Quiz del SINAIDi, un juego participativo en grupos en la que los asistentes han respondido a diferentes preguntas.

El objetivo "no ha sido competitivo, sino crear un espacio divertido para compartir, conocerse mejor y, al mismo tiempo, descubrir un poco más sobre el SINAIDi".

En el evento han participado también la directora de Ciencia, Tecnología e Innovación, Agurtzane Martínez; y la directora de Operaciones y Comunicación de ADItech, Carmen Cenoz, que han destacado la "fortaleza" del Sistema innovador de Navarra y "su contribución al desarrollo la Comunidad foral".

SOBRE EL SINAIDI

El Sistema Navarro de I+D+i, SINAIDi, está compuesto por 47 entidades públicas y privadas que "trabajan de forma coordinada en la generación de conocimiento, en su transferencia al tejido empresarial y en el beneficio de la sociedad".

De todos ellos, 23 son agentes encargados de ejecutar la I+D, 23 son entidades singulares, que apoyan la difusión y promoción de esa I+D, y el agente coordinador, que es ADItech.

Entre los agentes encargados de ejecutar la I+D se encuentran 2 universidades: Universidad de Navarra y Universidad Pública de Navarra; 1 instituto de investigación sanitaria: Idisna; 3 centros de investigación: CIMA, IdAB y Navarrabiomed; 6 centros tecnológicos: AIN, CENER, CNTA, Intia, Lurederra y NAITEC; y 11 unidades de I+D+i empresariales: MC3, GLS, Florette, IED, Solidus, Cosmos, Profesor Octopus, Tetrace, Espiga I+D, Sortech y Zinks.

ADItech es la entidad coordinadora del SINAIDi. Se dedica a la coordinación de dichos agentes y a la dinamización de la relación entre ciencia, tecnología, empresa y sociedad en Navarra. Engloba su trabajo en cuatro ejes principales: colaboración y excelencia; innovación y transferencia; proyección internacional; y comunicación y divulgación.