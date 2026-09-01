El SNE invertirá más de 1,8 millones en 14 programas de formación y empleo para impulsar la contratación estable

PAMPLONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Navarro de Empleo (SNE), adscrito al departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno foral, ha publicado su oferta de 14 Programas Integrados de Formación y Empleo (PIFES) para 2026. Con un presupuesto de 1.843.398,55 euros, esta iniciativa se desarrollará entre el 14 de septiembre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027. A partir de este martes, 1 de septiembre, ya está abierto el plazo de inscripción para estas acciones que garantizan contratos de tres meses.

El objetivo principal de PIFES es mejorar sustancialmente la situación laboral de unas 200 personas desempleadas, así como de personas ocupadas inscritas como demandantes de empleo que pertenezcan a colectivos específicos, ha informado el Gobierno foral.

FORMACIÓN A LA CARTA EN SECTORES CLAVE

La oferta formativa se ha diseñado específicamente en las ocupaciones con mayores posibilidades de inserción y que actualmente son las más demandadas por las empresas navarras. Los programas cubren sectores muy diversos como: hostelería y turismo, edificación y obra civil, electricidad y electrónica, comercio y marketing, administración y gestión, fabricación mecánica e industrias extractivas.

Con objeto de acercar la formación a distintas zonas los cursos se imparten además de en la capital navarra (10 programas en Pamplona, en Tudela, en Estella-Lizarra, Tafalla y Aoiz, con una acción en cada localidad).

UN PUENTE DIRECTO AL EMPLEO DE CALIDAD

Los PIFES tienen una duración máxima de 9 meses, en los cuales las personas participantes pasan por una fase de formación, otra de desarrollo de competencias transversales (clave para el desempeño laboral) y una fase final de empleo. Todo el proceso cuenta con un acompañamiento personalizado para favorecer al máximo la inserción en el mercado de trabajo.

Todas las personas que superen la formación pueden optar a un contrato de, al menos, tres meses a jornada completa (o a tiempo parcial equivalente con un mínimo del 50% de la jornada diaria). En total, el SNE prevé la contratación de, al menos, 110 personas.

Además, se hace una apuesta firme por la estabilidad laboral, proyectando que al menos 70 participantes logren un contrato a jornada completa e indefinido. Para combatir la brecha de género en la contratación fija, se ha establecido como objetivo que más del 40% de estas 70 personas contratadas de forma indefinida sean mujeres.