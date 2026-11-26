Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea comienza esta semana el envío de alrededor de 35.000 mensajes SMS a pacientes atendidos en los últimos meses en la red pública sanitaria, con el objetivo de invitarles a participar en la Encuesta de Satisfacción 2026. El Departamento de Salud anima a todas las personas que reciban este mensaje a cumplimentar el cuestionario y compartir su experiencia, ya que su opinión "constituye una herramienta fundamental para evaluar la calidad de la atención sanitaria, identificar necesidades y seguir avanzando en la mejora de los servicios públicos de salud".

La encuesta se dirige a pacientes que han sido atendidos en los últimos meses en consultas externas de Atención Hospitalaria, hospitalización, urgencias hospitalarias, Atención Primaria, Salud Mental y hospitales de día.

Como en ediciones anteriores, esta iniciativa tiene como finalidad conocer el grado de satisfacción de la ciudadanía con la atención recibida y recoger su percepción sobre diferentes aspectos del sistema sanitario, como la accesibilidad, el confort de las instalaciones, la calidad de la información proporcionada o el trato recibido por parte de los y las profesionales, explican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

Las personas seleccionadas recibirán un SMS cuyo remitente aparecerá identificado como Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, bajo el nombre 'SNSOsasunb'. El mensaje incluirá únicamente las iniciales del nombre y apellidos del paciente, así como un enlace directo al formulario de la encuesta. A través de este enlace, las personas participantes podrán responder al cuestionario en unos minutos.

Además de valorar diferentes aspectos de su experiencia mediante preguntas cuantitativas, tendrán la posibilidad de incorporar los comentarios y observaciones que consideren oportunos.

Como novedad de esta edición, también se contactará con personas que no hayan acudido a alguna consulta programada. De este modo, se pretende conocer los motivos de las citas no atendidas y analizar las posibles causas para identificar oportunidades de mejora en la gestión y organización de la atención sanitaria.

Los resultados de la encuesta se harán públicos durante el primer cuatrimestre de 2027. A partir de la información recopilada, el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea "llevará a cabo un análisis detallado que permitirá identificar fortalezas y áreas de mejora en los distintos ámbitos asistenciales". Las conclusiones obtenidas se tendrán en cuenta para impulsar actuaciones "que den respuesta a las necesidades y demandas de las personas usuarias".