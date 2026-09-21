Los socios de Gobierno acuden al Debate sobre el Estado de la Comunidad con "ambición" pero siendo "exigentes"

Archivo - El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Pablo Azcona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los socios del Gobierno de Navarra (PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) acudirán este jueves y el viernes al Debate sobre el Estado de la Comunidad que se celebra en el Parlamento de Navarra con "ambición" para seguir trabajando en lo que queda de legislatura, pero también siendo "exigentes".

Por su parte, el portavoz de UPN, Javier Esparza, no ha entrado en detalles sobre el discurso de la formación regionalista en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, el último de la legislatura. "Vamos a hacer un análisis de los siete años de Gobierno de María Chivite. Vamos a ver qué se ha hecho, qué no se ha hecho, y hablaremos de siete años de Gobierno en los que se han dicho unas cosas y se ha terminado haciendo otras, pero no voy a adelantar nada más que eso", ha indicado, al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra.

Desde el PSN, Kevin Lucero ha señalado que su grupo llega al debate "con ganas de hablar de Navarra, de la Navarra que hemos ido construyendo estos años bajo la presidencia de María Chivite, y sobre todo de la Navarra que queremos seguir construyendo". "Navarra ha hecho importantes progresos estos años y estamos indudablemente mejor que cuando María Chivite accedió al Gobierno", ha señalado.

No obstante, Lucero ha asegurado que "esto no quiere decir que todo este hecho, no somos autocomplacientes, somos muy autoexigentes, y también tenemos retos importantes que seguro que se van a ver reflejados en las resoluciones que se hablen en el debate". "Hablaremos mucho de Navarra, de esa Navarra en la que creemos, plural y diversa, en la que la convivencia, el entendimiento entre diferentes y la capacidad de llegar a acuerdos nos ha permitido avanzar como Comunidad. Afrontamos el debate con ganas, porque fuera hay mucha gente que espera respuestas a sus problemas, respuestas solidarias, progresistas y capaces de construir un futuro común, lejos de la polarización permanente, del insulto y del barro", ha señalado.

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha afirmado que el debate en el Parlamento "no debe servir únicamente para hacer un repaso de lo que ha ocurrido durante esta legislatura" y ha destacado que hay que "mirar más allá" ante "una situación de excepcionalidad, llena de incertidumbres, subida de precios, guerra, emergencia climática". "En este contexto, no basta con gestionar el día a día, debemos dar respuesta contundente y a largo plazo a todos los enormes retos que tenemos por delante, y necesitamos hacerlo con una perspectiva de futuro", ha dicho.

Aznal ha afirmado que "escucharemos las propuestas" de la presidenta y "pondremos sobre la mesa prioridades estratégicas que consideramos imprescindibles para que Navarra esté más y mejor preparada". "Frente a la amenaza autoritaria que nos rodea, hemos demostrado que sabemos hacer las cosas de otra manera. Frente a quienes quieren recortar derechos, aquí tenemos una mayoría progresista para avanzar y ampliar derechos. Haremos un llamamiento a consolidar esa mayoría para hacer políticas ambiciosas con la valentía que requiere el momento", ha asegurado.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha afirmado que "hay muchas cosas que están funcionando bien y nos permiten mirar al futuro con confianza". "Navarra cuenta con fortalezas que debemos seguir consolidando, pero también vamos a ser exigentes en aquellas otras cuestiones que no se están haciendo bien o que están avanzando demasiado despacio", ha señalado.

Azcona ha indicado que "gobernar es también reconocer los problemas, darles respuesta y no conformarse". En ese sentido, ha afirmado que "hay cuestiones que nos preocupan y vamos a pedir avances concretos". "Belate es un ejemplo evidente de que determinadas actuaciones requieren de mayor rigor y transparencia", ha afirmado.

Por otro lado, Azcona ha explicado que Geroa Bai pondrá también el foco en las transferencias "pendientes", que "son fundamentales para que Navarra siga avanzando en su capacidad de decisión". Geroa Bai también hará mención a "otras cuestiones importantes en vivienda, en salud o en dependencia". "Nuestro planteamiento va a ser claro. Reconocer lo que funciona, exigir mejoras donde sean necesarias y trabajar para que Navarra avance con ambición, con mayor autogobierno, y para la mejora de los servicios públicos", ha señalado.

El portavoz del PPN, Javier García, ha afirmado que María Chivite es "la peor presidenta que ha tenido Navarra porque deja Navarra en peor situación de la que la encontró" y ha vaticinado que a partir de las elecciones de mayo de 2027 "habrá un Gobierno diferente que establezca prioridades totalmente diferentes". "Chivite podrá decir que es la presidenta que dejó Navarra peor de lo que la encontró, y llevar ese título no es algo de lo que pueda sacar pecho. Es una pésima gestora", ha indicado.

García ha explicado que el PP va a presentar en el debate "una serie de medidas encaminadas a mejorar el sistema educativo, el sistema sanitario, la carga burocrática y fiscal de Navarra", así como una apuesta por el impulso de infraestructuras.

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha asegurado que su grupo va al debate "con gran ambición, porque consideramos que aún queda legislatura por delante, queda acuerdo programático por desplegar, y aprovecharemos ese pleno para hacer una valoración de esta legislatura, y para presentar al conjunto de la sociedad cuáles son las principales preocupaciones y los principales retos de Contigo-Zurekin".