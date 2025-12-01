Los socios de Gobierno insisten en pedir "responsabilidades políticas" sobre Belate y PSN dice que se está haciendo

El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Pablo Azcona. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

PAMPLONA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los socios del PSN en el Gobierno de Navarra, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, han vuelto a pedir este lunes "responsabilidades políticas" tras el reparo suspensivo de la Intervención General al modificado de las obras de Belate que suponía un sobrecoste de 8,5 millones de euros, sin que hayan concretado en qué se traduce esa petición de responsabilidades. Y así lo van a trasladar en la comisión de seguimiento del acuerdo programático que se celebra esta tarde. Para EH Bildu, socio presupuestario del Gobierno, las conclusiones del informe de la Intervención son "graves", mientras que para el PSN el Ejecutivo ha actuado "con rigor".

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha criticado que el PSN "eche balones fuera" en este asunto. "Está enrocado y tapando la corrupción que Santos Cerdán implantó en el Gobierno de Navarra", ha dicho, para señalar que "el modificado no tiene una justificación técnica, su única justificación es el interés de la UTE de Cerdán". "María Chivite es una colaboradora necesaria para que se haya desarrollado una trama de corrupción en Navarra y el tiempo nos dará la razón", ha aseverado.

Según ha continuado, "el informe del interventor deja a las claras que el consejero Chivite nos mintió a todos" sobre el modificado. "Ante el informe, Geroa Bai reaccionó pidiendo responsabilidades políticas y el Gobierno eso de las responsabilidades lo deja para otro día, nadie asume una responsabilidad política en este Gobierno", ha indicado, para incidir en que "el Partido Socialista se ríe de Geroa Bai cada vez que tiene ocasión" por lo que ha instado a Geroa Bai a que abandone el Gobierno, "cuanto más tarde lo haga más cómplice va a ser". "El Partido Socialista se fuma un puro con las declaraciones de Geroa Bai del viernes", ha opinado.

Esparza ha dicho que "esto no va de progresismo o no, va de dignidad, de limpieza en la gestión, de no permitir que la corrupción de Cerdán y compañía siga anclada en Navarra". "Esto va de que ante un Gobierno que está manchado, se exija dar la palabra a los navarros y navarras para que libremente elijan lo que quieran". Además, ha señalado que "si en la reunión de esta tarde no pasa nada, si no hay cese de alguien o no se asumen responsabilidades no se puede hacer más el ridículo".

Por su parte, la socialista Ainhoa Unzu ha defendido, en cuanto al modificado de las obras de Belate, que "el Gobierno de Navarra ha demostrado ser garantista y ha actuado con rigor y con pleno respeto a la normativa". "El procedimiento administrativo puede que no haya sido el más adecuado, pero no quita para que no sea necesario adaptar la ejecución de la obra a la realidad del terreno", ha dicho, para señalar que un reparo suspensivo es "una objeción formal emitida por Intervención que detiene un expediente hasta que se resuelve la discrepancia".

Así, ha señalado que "el departamento de Cohesión Territorial con el apoyo de Intervención está trabajando en la fórmula legal más adecuada para seguir avanzando en Belate, y también con la empresa para ajustar el expediente a las indicaciones de Intervención y garantizar que la obra continúe". Ha criticado Unzu que en "UPN están más que obsesionados de tapar su propia vergüenza de no haber hecho nada" para adaptar los túneles de Belate a la normativa europea.

Sobre si debe haber responsabilidades políticas como piden sus socios, la portavoz socialista ha dicho que "es lo que está haciendo este Gobierno, que es ponerse al frente de las soluciones, dar la cara". "Y este Gobierno es lo que está haciendo, trabajar con rigor y responsabilidad. Con los socios, seguimos trabajando con lealtad, escuchando sus aportaciones", ha expuesto, para indicar sobre la "merma de confianza" de los socios que "hablaremos y buscaremos la solución más oportuna y adecuada".

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha señalado que, una vez analizado el informe de la Intervención de reparo suspensivo, consideran de "gravedad" sus conclusiones. Ha indicado que van a seguir apoyando la continuidad en la ejecución de las obras, que "es cuestión de interés general". "El relato del Gobierno sobre el sobrecoste queda cuestionado", ha indicado, para apuntar que "defendemos que no deberá pagarse ni un solo euro más de los reconocidos por la Intervención General".

Según ha comentado, "defendemos una gestión transparente, adecuada y justa del dinero público y nos parece acertado que el informe sea acatado por el Gobierno y el pago de las certificaciones pendientes se haga según lo expuesto por la Intervención". A su juicio, "corresponde a la presidenta del Gobierno valorar la gravedad de la situación, analizar las responsabilidades y actuar en consecuencia". "Habría que analizar bien la actuación de la dirección externa de las obras porque no ha actuado en defensa del interés público". Han solicitado así una reunión urgente con la presidenta Chivite.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha reiterado su "preocupación" por la "severidad" del reparo suspensivo y ha considerado que "es imprescindible asumir íntegramente lo que dice el informe de Intervención". Ha manifestado su "preocupación por la disparidad de las explicaciones dadas desde el departamento y las conclusiones del informe" y advertido de que desde Geroa Bai "actuaremos con la máxima contundencia y también con la máxima cautela".

Ha señalado Azcona que "en Navarra solo convoca elecciones anticipadas la presidenta" y "con firmeza decimos a UPN y PPN que no cuenten con nosotros para atacar a un Gobierno progresista con el único fin de llegar ellos al poder". Ha hablado de "contundencia" para pedir explicaciones esta tarde al Gobierno en la comisión de seguimiento, "y cuando las tengamos, queremos las medidas oportunas técnicas y políticas para que no vuelva a suceder".

La parlamentaria del PPN Irene Royo ha manifestado que la información conocida en torno a Belate es "muy grave" y ha añadido que "más grave es aún el comportamiento del Gobierno, mirando para otro lado, sin asumir responsabilidades". "Pedimos que actúen con responsabilidad y principios democráticos, su actitud es inaceptable", ha dicho, para comentar que los socios de Gobierno "parece que por fin han exigido responsabilidades", que a su juicio "se tenían que haber producido muchos antes". "Pedimos que sean contundentes, pedimos que pasen de advertir a actuar, y si de verdad consideran graves los hechos deben abandonar el Gobierno de Navarra y devolver la palabra a los ciudadanos en las urnas".

Desde Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán ha manifestado que exigimos responsabilidades políticas al Gobierno de Navarra porque "tal y como se recoge en el informe, no está justificado en su conjunto el sobrecoste" de las obras, lo que considera de "gran gravedad". "Lo que recoge el informe es distinto a lo que se nos trasladó desde el Gobierno de Navarra para justificar ese sobrecoste, lo que supone una merma de la confianza".

Para Guzmán, son "necesarias e imprescindibles" las responsabilidades políticas, por lo que volverán a exigirlas en la reunión de esta tarde. "El Gobierno tiene que ser ejemplarizante y transparente", ha dicho, para exponer que "el informe da un toque de atención al conjunto de socios del Gobierno". "La presidenta debe tomar las medidas necesarias para garantizar que hechos como estos no vuelvan a suceder", ha añadido.

El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha destacado que "la duda razonable de corrupción parece que se está aclarando". Según ha dicho, "la imagen de Navarra está mancillada por este Gobierno, pero aquí nadie dimite". "Este Gobierno está sostenido por partidos que son colaboradores necesarios de esta corrupción", ha señalado.