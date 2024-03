Los socios del Gobierno rechazan la enmienda de UPN para "acercar" la fiscalidad de agricultores a los de Álava

PAMPLONA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los socios del Gobierno de Navarra (PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) y EH Bildu han rechazado este jueves en el pleno del Parlamento de Navarra dar trámite en el debate de los Presupuestos de la Comunidad para 2024 la enmienda 'in voce' presentada por UPN con el fin de "acercar" la fiscalidad de los agricultores de Navarra a los de Álava.

Los grupos han presentado en total 12 enmiendas 'in voce' sobre distintas cuestiones a los Presupuesto de 2024, en el debate definitivo que se celebra este jueves en pleno. No obstante, para poder ser tramitadas y debatidas, estas enmiendas requieren de unanimidad.

Así, la enmienda de UPN no ha sido admitida, puesto que PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin se han posicionado en contra. El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que la aprobación de esta enmienda supondría "una minoración de los ingresos, tendría que ser informada preceptivamente por el Gobierno, se retrasaría la aprobación de los Presupuesto y hay una mesa de negociación en la que se pueden dilucidar estas cuestiones".

Por contra, sí se ha admitido a trámite una enmienda presentada por los socios de Gobierno que contempla la imputación temporal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de las indemnizaciones procedentes de seguros agrarios percibidas en 2023 para compensar pérdidas de ingresos de la actividad.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha defendido que la enmienda de los regionalistas buscaba "simplemente que los agricultores y ganaderos de Navarra tengan la misma presión fiscal o parecida a la que tienen los agricultores y ganaderos en Álava". "A mí no me parece que sea ningún disparate esto, a mí me parece que es algo lógico", ha dicho, para lamentar que no haya sido admitida a trámite.

En todo caso, ha anunciado su respaldo a la enmienda de los socios de Gobierno porque "mejora un poquito la situación de los agricultores y de los ganaderos, pero lo que de verdad sustancia y lo que de verdad mejora la situación de los agricultores y de los ganaderos es que no paguen más impuestos que sus vecinos alaveses".