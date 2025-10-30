Los socios de Gobierno tramitan cambios "técnicos" en la ley de vivienda entre críticas de la oposición

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la toma en consideración de una proposición de modificación de la ley foral del derecho a la vivienda asequible en Navarra que introduce cambios de carácter "técnico" en la ley aprobada el pasado mes de junio.

La proposición de ley foral, impulsada por PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, seguirá ahora su trámite en comisión parlamentaria, donde los grupos podrán presentar enmiendas, antes de volver al pleno para su votación definitiva. Han votado a favor de su tramitación PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras que UPN, PPN y Vox han votado en contra, considerando además que se trata de una "chapuza".

La ley tiene por objeto corregir desajustes de carácter técnico que dificultan su aplicación plena, especialmente en lo relativo a la tramitación de los procedimientos de adjudicación de las viviendas protegidas. Así, por ejemplo, en lo que se refiere a los requisitos específicos de acceso a viviendas protegidas en régimen de arrendamiento, las personas beneficiarias deberán acreditar unos ingresos familiares ponderados de entre 5.000 euros y 2,5 veces el Indicador de Suficiencia Adquisitiva por Renta Adecuada (SARA). En régimen de propiedad y de cesión de uso, los ingresos mínimos se fijan en 19.000 euros.

Respecto a las reservas de viviendas protegidas promovidas en suelos de titularidad municipal o por una sociedad pública sobre suelos que anteriormente hubieran sido de titularidad municipal y hayan sido transmitidos para esta finalidad, se apunta que el Ayuntamiento podrá determinar el número de inmuebles reservados a las personas empadronadas (al menos tres años de antigüedad) en el municipio.

En cuanto a la reserva del 2% para familias numerosas de categoría especial (5 hijos o más), se precisa que las personas solicitantes no podrán participar en el proceso de selección para la adjudicación de viviendas incluidas dentro de la reserva señalada en el apartado de familias numerosas, por resultar "incompatibles". Esa misma previsión rige en el caso del alquiler protegido.

Atendiendo a los tramos de renta, las reservas de viviendas protegidas en régimen de propiedad, en derecho de superficie (se conserva la propiedad temporal de las construcciones o edificaciones realizadas en finca ajena), serán el 70% de las VPO y el 80% de las de precio tasado, para los solicitantes con ingresos familiares ponderados superiores a 2,5 veces el índice SARA.

En la defensa de esta ley, el parlamentario de Contigo-Zurekin Daniel López ha afirmado que esta iniciativa legislativa plantea modificaciones de "carácter técnico surgidas de conversaciones con el departamento para favorecer la implementación de medidas" en materia de vivienda y ha expresado su deseo de que hubiera podido ser apoyada por el conjunto del arco parlamentario, aunque ha vaticinado que la derecha no cejaría "en su empeño de no dejarse ninguna propuesta de vivienda sin marcarla con su voto negativo, no vaya a ser que el mercado ese que dicen que se regule solo les llame la atención por ello".

Por parte de UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin ha subrayado que "hay 20.800 personas esperando una vivienda protegida en Navarra, cifra que crece cada año casi al 20%". "Les debería dar vergüenza salir aquí a pecho descubierto a criticar a la oposición cuando al Gobierno se le ha triplicado o cuadruplicado la lista de demandantes de vivienda protegida. Ahora se da trámite a una nueva ley que se aprobó hace cuatro meses y la motivación es corregir imprecisiones técnicas, una imprecisiones que no son tales, porque su calado es de tal envergadura que necesitan una ley para su corrección. No engañen. Lo primero que se deduce es la deficiente calidad legislativa de la ley que aprobaron en junio", ha criticado.

Por parte del PSN, Kevin Lucero ha destacado que esta ley "no viene a reabrir el debate sobre el modelo de vivienda en Navarra, todo lo contrario, lo consolida, lo mejora para que funcione con mayor eficacia, con más claridad y con plena seguridad jurídica". "Las leyes que de verdad transforman la realidad, como lo hace la ley foral del derecho a la vivienda, necesitan y necesitarán siempre ser ajustadas, corregidas y perfeccionadas, y eso no es debilidad, sino responsabilidad y buena política", ha indicado, para señalar que esta ley busca que "el sistema no deje fuera a nadie por un tecnicismo ni se atasque por cuestiones puramente administrativas".

El parlamentario de EH Bildu Mikel Zabaleta ha respaldado esta proposición de ley y ha explicado que su grupo no la ha firmado, no porque no esté de acuerdo, sino porque "queremos aprovechar esta adaptación para poder injertar nosotros también otras propuestas" en el trámite parlamentario. "Queremos injertar nuevos brotes en este árbol de la política pública de vivienda para fortalecerlo. En concreto, las aportaciones se centrarán en las viviendas vacías. Tenemos que recordar que son miles las viviendas vacías y miles también las personas que se encuentran sin vivienda, y hay que dar un gran impulso a este tema", ha indicado, para explicar que EH Bildu presentará enmiendas durante la tramitación parlamentaria.

Por parte de Geroa Bai, Itxaso Soto ha asegurado que esta proposición de ley recoge "modificaciones técnicas solicitadas por los propios técnicos del departamento para poder aplicar la ley, ni más ni menos, modificaciones técnicas que no alteran el contenido esencial de la ley foral, pero de no aprobar estas modificaciones técnicas dificultarían su aplicación en plena y efectiva manera". "El escenario ideal hubiese sido no tener que hacer estas modificaciones o una modificación de una modificación reciente, pero prima más tratar de solucionar la situación que tenemos en materia de vivienda que las críticas por parte del inmovilismo", ha señalado.

La parlamentaria del PPN Maribel García Malo ha afirmado que los grupos que firman esta ley "saben perfectamente que lo que se está trayendo a esta Cámara es una chapuza". "Han analizado la proposición de ley, han visto que no tiene ningún sentido que tres meses después ustedes traigan otra proposición de ley para modificar la anterior. Aprobar una ley foral y a los tres meses traer otra para modificar la anterior es una chapuza", ha asegurado, para criticar que "el problema de vivienda real sigue sin abordarse".

Por parte de Vox, Emilio Jiménez ha recordado que su formación se opuso a la ley foral aprobada en junio "por entender que era solo un brindis al sol para tapar sus vergüenzas". "Todavía estamos diciendo que 'hace 10 años o 12 años ustedes no hicieron, yo hice, yo dejo de hacer', como los niños, y tú más. Pero la cuestión es que nadie hace nada", ha señalado.