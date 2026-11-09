Los socios retiran su acuerdo para crear un impuesto a los parques eólicos y fotovoltaicos en Navarra

Archivo - La portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han decidido retirar el acuerdo que habían alcanzado recientemente para impulsar un impuesto a los parques eólicos y fotovoltaicos que entrase en vigor el 1 de enero de 2027. Según han apuntado algunos de los socios presupuestarios, seguirán trabajando en la búsqueda de un nuevo consenso en este ámbito.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, la portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha explicado que ha sido su grupo el que ha pedido retirar el acuerdo porque se ha formado "un revuelo con esa redacción que realmente sí que daba lugar a interpretaciones erróneas". "Ahora, leyéndolo con mucho más detenimiento, dice que entrará en vigor un impuesto el 1 de enero del año 2027, pero en realidad no teníamos nada, más allá de una sugerencia, un acuerdo, pero no hay ningún tipo de proposición, ni siquiera redactada, y ante el revuelo que se estaba organizando decidimos hablar con nuestros socios y retirar ese acuerdo", ha indicado.

Unzu ha rechazado que en este freno haya influido que Castilla y León, donde gobiernan PP y Vox, esté promoviendo ese impuesto y el Gobierno central lo rechace. "Hablamos de Navarra", ha asegurado Unzu.

Por su parte, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha considerado que con este hipotético nuevo impuesto "se les ha visto la patita" a los socios. "Se les ha visto la intencionalidad política clara, la voluntad política de poner impuestos, de poner más impuestos a lo eólico y a lo fotovoltaico. Era una voluntad política, no es un error. Estamos en campaña electoral y lo que hacen es pegarle una patada hacia delante al balón y si después de mayo tienen la mayoría suficiente, que no le quepa ninguna duda a nadie de que evidentemente se impondrá este impuesto, EH Bildu lo impondrá, porque ya ha dicho que no es inocua la generación de energía renovable y que, por tanto, se tiene que hacer un esfuerzo mayor desde el punto de vista de la presión", ha advertido.

Así, Esparza ha insistido en que, "si después de mayo tienen la oportunidad, que nadie dude de que tendremos un nuevo impuesto en Navarra que ayudará muy poco al conjunto de los navarros y a los propietarios de pequeñas parcelitas de placas solares, de gente que ha hecho inversiones en su momento y a la que la quieren crujir de nuevo".

Al margen de los asuntos relativos a este impuesto, la portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha valorado el acuerdo fiscal y presupuestario alcanzado entre los socios. "Son ocho ejercicios de Gobierno, de negociación y sobre todo de acuerdos. Poquitos gobiernos pueden presumir de tener esta estabilidad y sacar adelante tantísimas normas a raíz del acuerdo", ha valorado.

Unzu ha destacado que la ley de medidas fiscales "pone el foco en los principales problemas y necesidades de la ciudadanía". "Estamos hablando de facilitar el acceso a la vivienda, combatir fiscalmente la especulación, mejorar el poder adquisitivo de las familias ante esta elevada inflación y también mejorar la situación de aquellas personas que necesitan más respaldo de las instituciones", ha señalado.

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha afirmado que su grupo acudió a la negociación "con las prioridades muy claras y hoy podemos decir con satisfacción que nuestras propuestas están reflejadas en el texto final de la ley, una ley en la cual se garantiza el cumplimiento de uno de los puntos de nuestro acuerdo presupuestario, las correspondientes deducciones para llegar a una pensión mínima de 1.190 euros en 14 pagas". "Por tanto, seguimos avanzando en la dignificación de las pensiones de todas las navarras y navarros y, de hecho, podemos decir que este colectivo ha sido beneficiado con decenas de millones de euros gracias a los acuerdos que EH Bildu ha alcanzado con el Gobierno de Navarra en los últimos años", ha indicado.

En relación con el impuesto a los parques eólicos y fotovoltaicos, Aznal ha indicado que "visto que quizás la redacción pueda dar lugar a algún error interpretativo, nosotras estamos dispuestas a sentarnos, como siempre, a hablar y acordar" una redacción que "deje las cosas claras".

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha valorado el acuerdo fiscal, señalando que "en materia de vivienda hemos conseguido incorporar una propuesta que Geroa Bai lleva trabajando desde marzo, una deducción del 15% en el IRPF para menores de 35 años que compren su primera vivienda habitual con límites de renta y de precio". "Tiene un objetivo muy claro. Ayudar a los jóvenes a dar el paso a acceder a una primera vivienda. Junto a ella también nos parece interesante la deflactación progresiva del IRPF en un contexto de inflación como el que estamos sufriendo", ha destacado.

Preguntado sobre el impuesto a los parques eólicos y fotovoltaicos, Azcona ha precisado que tendría efectos con fecha 1 de enero de 2027, "con lo cual tenemos todo el año que viene seguramente para poder llegar a un acuerdo en el que entendemos que es una medida que puede englobarse también dentro de la fiscalidad verde, que también tenemos pendiente de abordar en cualquier caso". "En estos momentos, esa medida está fuera del acuerdo y, por tanto, habrá que analizarla con mayor tiempo. Pero tenemos todo el 2027", ha afirmado.

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha querido destacar también dos cuestiones relativas al acuerdo fiscal. Por un lado, "lo relacionado con la deflactación del IRPF de manera asimétrica para aliviar la continua carestía de la cesta de la compra, y también las medidas encaminadas a facilitar el acceso a la primera vivienda a nuestros jóvenes".

Sobre el impuesto a los parques eólicos y fotovoltaicos, Guzmán ha señalado que "es una cuestión que se recogió en primera instancia en el acuerdo" pero "posteriormente nos hemos dotado" de "más tiempo" para "poder profundizar en esa iniciativa". "Hay una propuesta que nosotros compartimos, que es la de la fiscalidad verde", ha dicho, para precisar no obstante que "en estos momentos nos dotamos de más tiempo, no lo vamos a presentar a día de 1 de enero de 2027, lo presentaremos a lo largo de los próximos meses si nos es posible alcanzar un acuerdo que permita materializar ese compromiso político en una iniciativa legislativa concreta".

El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha afirmado que la Comunidad foral "tiene soberanía fiscal y resulta que los navarros están soportando la mayor presión fiscal en Sociedades, en Impuestos de Transmisiones, en todo tipo de impuestos". "Los presupuestos en diez años han crecido más del cien por cien. Es decir, hace diez años teníamos 3.500 millones más o menos. Este año nos vamos a 7.000 y pico millones. ¿De dónde salen esos ingresos? De la voracidad fiscal. Tenemos un Gobierno depredador", ha criticado.