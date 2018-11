Solana asegura que en el Presupuesto de 2019 "está previsto cubrir todo lo que suponga el grado de Medicina"

Publicado 22/11/2018 10:06:50 CET

PAMPLONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Gobierno de Navarra, María Solana, ha afirmado que en el presupuesto de 62 millones destinado a su departamento "está previsto cubrir todo lo que suponga" la implantación del grado de Medicina en la Universidad Pública de Navarra (UPNA), para el curso 2019-2020.

En respuesta a una pregunta del PSN en el pleno de la Cámara foral, Solana ha recordado que para ofrecer el grado de Medicina en la UPNA "no es suficiente" con que haya una partida presupuestaria o que aparezca en los Presupuestos, sino que es "imprescindible" que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) dé el visto bueno.

En este sentido, ha esperado que dentro del plazo de tres meses "como máximo" la ANECA dé una "respuesta positiva" y ha señalado que "para entonces tendremos preparada la oferta".

Además, ha respondido al parlamentario del PSN que el grado de Medicina "sí está incluido" en el Presupuesto de Navarra para 2019 y le ha dicho que ya sabe que han consultado este tema con el rector y que éste se lo ha garantizado. "Está previsto cubrir todo lo que suponga el grado", ha asegurado Solana, quien ha afirmado que en el tema de infraestructuras "también se ha dado un paso adelante" y se está trabajando con el Ayuntamiento de Pamplona en esta materia.

Por su parte, el parlamentario del PSN Carlos Gimeno se ha mostrado favorable a la implantación del grado de Medicina, pero "no a una implantación cualquiera, sino una implantación de calidad y que tenga un horizonte perfectamente" diseñado. "Esto se tiene que hacer bien, con garantías, y el objetivo no puede ser otro que la excelencia", ha defendido Gimeno, para emplazar a la consejera a que diga "cuánto se va a gastar y cómo".

En su opinión, "viendo la cuantía" presupuestada "sólo hay para pagar la nómina de un trimestre, no hay atisbos de infraestructuras, no hay nada de equipamientos" y también ha considerado que "se va tarde en la oferta académica". "No hay espíritu alguno de liderazgo con respecto a este grado", ha sostenido.

La consejera ha reprochado a Gimeno que "ponga en cuestión si el grado de Medicina es suficientemente bueno, académicamente bien sustanciado y completo" y ha considerado "ridículo" que el parlamentario socialista "quiera saber todo del grado como si lo fuera a gestionar de aquí a poco tiempo". Además, ha calificado de "curioso" que "no le suscite ningún interés el grado de Psicología o cualquier otro grado que ha arrancado su andadura".