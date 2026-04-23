Sordo (CCOO) pide "más recursos" ante los "colapsos" en la regularización: "No se ha hecho la previsión suficiente"

El secretario general de CCOO, Unai Sordo - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS

PAMPLONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado que "necesitamos más recursos públicos para atender" la "correcta tramitación" del proceso de regularización de personas migrantes, que "está dando pie a ciertos colapsos" porque, entre otras cuestiones, "no se ha hecho la previsión suficiente" para abordar este proceso "en condiciones".

En respuesta a los medios de comunicación después de participar en una concentración en Pamplona convocada por el sindicato para exigir "salarios dignos, vivienda y tiempo para la clase trabajadora", Sordo ha indicado que "estos procesos suelen tener momentos de mucha tensión en sus inicios, y tiene que ver, en parte, con una falta de previsión que desde algunas instancias ya veníamos demandando desde el sindicato".

"Se llegó finalmente a un acuerdo, pero había una huelga convocada en las oficinas de extranjería, que aunque es verdad que no intervienen de una forma muy protagonista en este proceso de regularización, sí van a intervenir dentro de un año cuando estas personas regularizadas tengan que actualizar su situación en función a los procedimientos del reglamento de extranjería", ha subrayado.

A su juicio, "necesitamos más recursos públicos para atender la correcta tramitación, no solo del proceso de regularización, sino de todas las políticas dirigidas a la inmigración". "Por tanto, es exigible más recursos", ha apuntado.

Sordo ha añadido que "era previsible que hubiera algunos atascos", porque "las personas que están en una situación de irregularidad, aunque tengan dos meses y medio para poder regularizar su situación, viven con tal estrés desde hace mucho tiempo que, lógicamente, lo quieren hacer el primer día".

"Una persona irregular es una persona que, cuando ve a un agente de la policía, se cambia de acera. Y es razonable que el primer día esté dispuesta a soportar las colas que sean para poder hacer cuanto antes de ese proceso de regularización. En todo caso, vamos a ver si esto se normaliza", ha apuntado.

Ha destacado Sordo que el sindicato CCOO "está haciendo todo lo que puede en ese terreno". "Hemos puesto del orden de 200 personas colaborando en un montón de sedes de nuestro país en ese proceso de regularización, que es un proceso relativamente simple pero que está dando pie a ciertos colapsos. Porque hay mucha inquietud en las personas migrantes por regularizar su situación, y porque no se ha hecho la previsión suficiente para hacerlo en condiciones, donde la gente no tenga que estar esperando esas colas", ha remarcado.