Steilas plantea un consorcio entre ayuntamientos y Educación para gestionar las escuelas infantiles públicas

PAMPLONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Steilas ha propuesto este martes la creación de un consorcio formado por ayuntamientos y el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra para la gestión de las escuelas infantiles públicas de la Comunidad foral. Este consorcio sería un paso provisional para que finalmente el departamento asumiera por completo la gestión de estos centros.

Steilas ha explicado que no sería necesario que la totalidad de ayuntamientos que cuentan con escuelas infantiles se sumaran al consorcio desde el principio. "La estructura se ampliaría con el paso del tiempo. Además es muy importante que esta transición se realice en colaboración con todos los agentes de 0-3 y mediante un proceso de reflexión", ha afirmado el sindicato. Las condiciones laborales de este consorcio serían las de las escuelas infantiles del Gobierno de Navarra.

Steilas ha señalado que la gestión en el sector de las escuelas infantiles públicas de la Comunidad resulta actualmente "muy compleja". "En ocasiones, es totalmente pública y llevada a cabo directamente por los ayuntamientos. En otras, dicha función se realiza a través de empresas públicas creadas por los ayuntamientos y, en la mayoría de casos, la gestión está privatizada, a pesar de que los edificios y servicios sean públicos", ha explicado.

Según ha añadido la organización sindical, "frecuentemente las empresas gestoras son pequeñas, por ejemplo, microcooperativas creadas por las propias trabajadoras o pequeñas empresas". "También hay empresas más grandes dedicadas a administrar servicios públicos. En esta situación resulta muy difícil negociar la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras", ha afirmado.

Tras ello, ha explicado que "una vieja reivindicación es la gestión común del Departamento de Educación y la total publificación, especialmente gracias a la gran movilización de la Plataforma 0-3 y la mayoría sindical en 2022". Así, Steilas ha apostado por que todas las escuelas infantiles públicas de Navarra "estén bajo la gestión del Departamento de Educación". "Sin embargo, hay ayuntamientos, fuerzas políticas y agentes diversos que no están dispuestos a avanzar en la consecución de ese objetivo", ha indicado.

Según la organización sindical, "las consecuencias de la gestión privada son perjudiciales para las trabajadoras, ya que la mayoría dependen del convenio estatal, lo que se traduce en salarios bajos y peores condiciones laborales, sin olvidar la enorme carga económica y burocrática que esta gestión supone a numerosos ayuntamientos, como son las listas de contratación y las oposiciones".

Por tanto, "con el objeto de dar una salida a la situación", Steilas ha propuesto la creación de un consorcio con la participación del Gobierno de Navarra y los ayuntamientos que lo deseen, "como medida provisional y hasta que el Departamento de Educación asuma la totalidad del 0-3 público (como ya hizo con el ciclo 3-6)".

La organización sindical ha apuntado que "existen ejemplos de transiciones similares" y ha destacado que el Ayuntamiento de Pamplona "subrogó en enero de 2015 al personal de las escuelas infantiles Hello". Hasta entonces las educadoras habían trabajado para una empresa y adquirieron posteriormente la antigüedad y la fijeza. "Igual puede suceder ahora con las trabajadoras de las empresas", ha explicado.

Del mismo modo, ha señalado que en 2003 los funcionarios de las ikastolas municipales de Pamplona se adscribieron a la plantilla del Gobierno de Navarra. "Por tanto, resulta evidente que, si hay voluntad política, es posible sacar adelante el consorcio", ha afirmado Steilas.

La organización sindical ha planteado que "los edificios de las escuelas infantiles pueden quedar en manos de los ayuntamientos (como ocurre en la actualidad con los edificios de las escuelas de Infantil y Primaria) o que el consorcio se encargue plenamente del mantenimiento de los edificios, pero será el consorcio el que se haga cargo de la gestión de todo el personal". "Para ello, la nueva entidad subrogará al personal contratado que esté trabajando en las empresas, y realizará la adscripción de las funcionarias. Las condiciones laborales de este consorcio serán las de las escuelas infantiles del Gobierno de Navarra", ha explicado.

Según Steilas, "es hora de que todas las escuelas infantiles públicas se publifiquen plenamente, de que las condiciones laborales de las trabajadoras sean las adecuadas, de que todas las familias tengan derecho a escolarizar a sus hijos e hijas en el ciclo público 0-3 y de que se abandone la euskarafobia". "Ya es hora de eliminar las telarañas a la publificación y de reconocer el carácter educativo al ciclo 0-3", ha señalado.