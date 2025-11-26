Imagen de una operaria de SOS Navarra - SOS NAVARRA

PAMPLONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Navarra intervienen en un incendio declarado este miércoles por la tarde en un bazar de la avenida Marcelo Celayeta, en el barrio pamplonés de la Rochapea. La previsión es que permanezcan en el lugar toda la noche.

Según han indicado desde el Gobierno de Navarra, dos personas han sido atendidas en el lugar por una ambulancia de soporte vital básico, en ambos casos con una intoxicación leve. No se han realizado traslados.

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Ejecutivo foral, Amparo López, ha estado en el lugar evaluando la situación junto a los responsables de Protección Civil y Bomberos.

Cuatro portales han sido desalojados (avenida Marcelo Celayeta 100 y 102, y calle Vidángoz 15 y 17). El Ayuntamiento ha puesto a disposición de las personas desalojadas recursos habitacionales.

Previamente, Protección Civil había solicitado a los vecinos de la zona que cerrasen las ventanas y se confinasen en sus viviendas debido a la toxicidad del humo.

El aviso del incendio se ha recibido a las 17.31 horas y han sido movilizados bomberos de los parques de Trinitarios y de Cordovilla, una ambulancia de soporte vital básico en prevención, Policía Municipal, encargada de las diligencias, y se ha informado a Policía Foral.