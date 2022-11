Sucunza (CEN), sobre las mascarillas: "Nos llamaron para ayudar y lo hicimos, pero no tenemos que pagar errores ajenos"

PAMPLONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEN, Juan Miguel Sucunza, ha afirmado, en relación con la operación de compra de mascarillas en la que participaron la empresa pública Sodena, la CEN y Albyn al inicio de la pandemia de Covid-19, que "nos llamaron para ayudar y nosotros lo hicimos encantados, pero no tenemos que pagar los errores de nadie".

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación este jueves, después de la reunión de la Junta Directiva de la CEN y antes de participar en el encuentro empresarial, con presencia del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, sobre temas de actualidad relacionados con la industria, los fondos europeos, el diálogo social, la fiscalidad y las perspectivas.

"Nuestro mensaje es claro. Nos llamaron para ayudar y nosotros lo hicimos encantados, pero no tenemos que pagar errores ajenos. Hemos cumplido con ello, basta leer el acuerdo, está clarísimo", ha asegurado. Según ha relatado, el 21 de abril de 2021 "recibimos una reclamación totalmente improcedente, en agosto se hizo público el informe de intervención donde se cuestiona la actuación de Sodena, que culmina con el cese de la directora gerente, y luego recibimos diferentes mensajes muy confusos por parte de algunos agentes".

"Pero pese a todo, seguimos queriendo ayudar y lo que pedimos es celeridad al Gobierno. Hemos solicitado aclaraciones sobre el estado de las mascarillas, porque nosotros nunca las hemos visto ni sabemos cuál es el stock real", ha añadido, tras subrayar que el pasado 7 de noviembre mantuvieron una reunión con el consejero Mikel Irujo "y todavía hoy no hemos tenido respuesta".

Según ha explicado, en la Junta Directiva también se han abordado los Presupuestos Generales de Navarra para 2023. "Vemos que no se centran lo que debieran en la transformación de nuestra economía, y con ello, en el apoyo a las empresas para generar más empleo y por lo tanto generar más impuestos. Y nos gustaría que hubiesen tenido foco en la eficiencia y en el control de gasto. Nos preocupa que se entre en un déficit", ha subrayado Sucunza, que ha esperado que "no se incremente la deuda".

En cuanto a los fondos europeos, ha considerado que "tienen que dedicarse a una transformación de la economía real, de la digitalización, de la sostenibilidad, en el sentido del Green Deal". "Pero vemos que se utilizan también para otras cuestiones un poco especiales, como reconstruir algún palacio por la calle Navarrería", ha apuntado, tras añadir que esto "nos sorprende poco gratamente".

Respecto a las medidas fiscales, ha manifestado que "con el pacto de Presupuestos que se ha hecho, es cierto que hay una medida positiva como es la bajada de tipos a pymes de 10 a 20 millones -es decir, que se consideran pymes de ese segmento a las empresas de 20 millones, que antes llegaban solamente a los 10-", así como "alguna medida que llamaríamos incompleta o no suficientemente estructurada para el emprendimiento y el talento, que es un tema mejorable", otra medida "que no existe", como es la deflactación generalizada a todas las rentas, y otra "muy mala para Navarra y para la atracción de empresas, talento, etc.", que es el incremento del impuesto de Patrimonio.

A su juicio, "el Patrimonio en Navarra es el peor de toda España y de toda Europa", de forma que "empresas y ejecutivos de alto nivel va a ser muy difícil que vengan". "Cuando tienes un impuesto que es el peor de todo el continente, es algo muy malo", ha criticado.

Por otro lado, en respuesta a los medios de comunicación sobre la retirada de la medalla al Mérito en el Trabajo a Félix Huarte, Sucunza ha subrayado que "fue la persona que más empresas ha creado en Navarra", las cuales "son la base principal industrial del empresariado y de la industria navarra. "Es algo muy negativo para Navarra, nos tendríamos que defender porque, independientemente de la época en la que le tocó vivir, fue el empresario que construyó la base industrial de Navarra. Luego vinieron otros, pero fue la base de la industria navarra", ha subrayado. Garamendi, por su parte, ha indicado que "la realidad es la que es" y ha apoyado el discurso de Sucunza.