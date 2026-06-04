Sumar, Bildu, PNV y Podemos llevan al Congreso el cierre del polígono militar de Las Bardenas, en Navarra

Archivo - Marcha al polígono de tiro de las Bardenas. - ASAMBLEA ANTIPOLÍGONO - Archivo

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bildu, PNV, Sumar y Podemos defenderán el próximo miércoles en el Pleno del Congreso una proposición no de ley conjunta en la que reclaman, tras 75 años de actividad, el cierre del Polígono de Tiro y Bombardeo de las Bardenas, en Navarra, y que el Ministerio de Defensa no renueve el contrato de arrendamiento una vez finalice su vigencia en 2028.

La iniciativa, recogida por Europa Press, pide también al Gobierno derogar la declaración del polígono de tiro como Zona de Interés Preferente para Defensa, aprobada en el año 2000, y que negocie con el Ejecutivo navarro y la Junta de Bardenas un plan de reconversión, impulso económico y financiación suficiente para la zona.

En la exposición de motivos, los grupos firmantes recuerdan que el polígono de tiro fue instaurado hace 75 años bajo la dictadura franquista y que la actividad militar ha condicionado gravemente el devenir de la zona y ha generado una "contradicción insostenible", dado que el emplazamiento militar se sitúa en pleno corazón del Parque Natural catalogado como Reserva de la Biosfera por la UNESCO desde el año 2000.

Durante estas siete décadas, las más de 2.200 hectáreas de terreno han servido como principal centro de entrenamiento de fuego real para el Ejército del Aire español y las fuerzas de la OTAN, incluyendo el lanzamiento de armamento desde aviones de combate.

Según los grupos proponentes, esta actividad resulta "frontalmente incompatible" con los valores de paz, sostenibilidad y protección de la biodiversidad "que definen a la sociedad navarra".

MÁS DE 70 ACCIDENTES

El texto también cita los 70 accidentes ocurridos en el polígono, entre ellos más de 30 registrados fuera del perímetro, incluyendo la caída de aviones y proyectiles en zonas civiles habitadas, "comprometiendo la seguridad de la ciudadanía".

A ello se suma, según Sumar, Bildu, PNV y Podemos, una constante contaminación acústica por el sobrevuelo diario de cazas a baja altura que rompen la barrera del sonido, así como un grave impacto ambiental por el uso de munición "que deteriora el suelo y la fauna endémica de este ecosistema". También denuncian una "severa limitación socioeconómica que hipoteca el desarrollo económico y laboral" de la zona y sus habitantes.

Los grupos firmantes consideran que el fin del actual contrato de arrendamiento en 2028 entre el Ministerio de Defensa y la Junta de Comunidades de Bardenas es una "oportunidad histórica" para poner fin a la actividad militar del polígono y para ofrecer una alternativa de futuro mediante un Plan de Reconversión Integral.