Suspendida la búsqueda de un varón en Tudela al tratarse de una desaparición voluntaria

PAMPLONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de búsqueda activado para localizar a un varón de 58 años desaparecido desde el lunes en Tudela ha sido desactivado por tratarse de una desaparición voluntaria, según han indicado desde la Policía Foral.

Este miércoles, la Policía Local de Tudela y la Policía Foral habían informado de la activación del protocolo de búsqueda, en el que han participado efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos, guarderío forestal y todas las unidades de medio ambiente, tras denuncia de la familia.