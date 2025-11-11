Taberna desmiente que se hayan "alterado" los plazos de publicación en el BON de la moratoria de las plantas de biogás

PAMPLONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, ha negado este martes que se hayan "alterado" los plazos de publicación en el Boletín Oficial de Navarra (BON) de la ley por la que se aprueba la moratoria a nuevas plantas de biometanización.

Así lo ha afirmado el vicepresidente después de que el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, haya manifestado que el Gobierno foral ha "dilatado" los plazos de publicación de esta ley de forma que ha dado tiempo a aprobar previamente la autorización ambiental de la planta de Tudela para que este proyecto quede fuera de la moratoria.

"Ante las graves acusaciones del señor Toquero, en el sentido de que el Gobierno de Navarra ha alterado los plazos de publicación del Boletín Oficial de Navarra, en concreto sobre una ley foral de moratoria de los centros de biometanización, cabe desmentir rotundamente por parte del consejero de Presidencia e Igualdad, que es el responsable de la publicación y del Boletín Oficial de Navarra", ha asegurado Félix Taberna.

El consejero ha afirmado que "los datos nos avalan que nunca ha habido ningún tipo de manipulación ni ningún tipo de ralentización de este procedimiento legal que aprobó el Parlamento de Navarra recientemente".

Así, ha considerado que las declaraciones de Toquero "son muy graves, sobre todo porque atentan contra la imparcialidad del Gobierno de Navarra en lo que son los procedimientos institucionales". "El señor Toquero tiene que hacer una revisión de su lenguaje, una revisión también de las acusaciones y que no todo puede ser gratis. En un momento en el que la sociedad está totalmente toxificada en cuanto a la información, que el alcalde de Tudela ayude a esa toxificación desde luego que no merece tener la representación institucional que tiene en Tudela", ha señalado.