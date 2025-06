TCC convoca este domingo una reunión con el comité de empresa, que no "espera mucho" pero está "abierto a negociar"

PAMPLONA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía TCC, adjudicataria del servicio de Transporte Urbano Comarcal, ha citado al comité de empresa a una "reunión de negociación" este domingo, a las puertas de la huelga indefinida convocada desde el 1 de julio, que afectaría a las fiestas de San Fermín.

"Están esperando al último momento, no sé a qué, no sabemos nada. No esperamos mucho, pero nosotros siempre estamos abiertos a negociar, aunque sea hasta el último minuto", ha afirmado este viernes en declaraciones a los medios de comunicación Juanan Aldudo en representación del comité, antes de participar en una concentración convocada por el comité de TCC frente a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

"Sabiendo que venimos aquí, es curioso que hace 20 minutos hemos recibido un correo electrónico por parte de la empresa citándonos el domingo a la mañana para una reunión de negociación", ha indicado, tras señalar que "ojalá" se pueda llegar a un acuerdo el domingo, fecha en la que aún se estaría "en plazo" para evitar la huelga de julio.

Aldudo ha criticado que "aun habiendo parado la huelga" en los meses previos "como se nos dijo, para poder negociar, no hemos llegado a nada con la empresa". "Hemos rebajado nuestras pretensiones, y estamos llegando al final del mes, el 1 de julio hay convocada una huelga indefinida, y no ha habido ningún movimiento por parte de la empresa después de nosotros haber bajado nuestras pretensiones", ha subrayado.

Según ha apuntado, desde diciembre de 2023 se han mantenido 16 reuniones, y durante este mes han sido tres. A nivel económico, su principal reivindicación "es que el índice de referencia sea el IPC", mientras que "la empresa lo que pide es siempre que el índice de referencia sea el del funcionariado".

"Nosotros siempre hemos dicho que queremos mantener el IPC, porque desde 2012 se nos rebajó el salario un 5,38%. Eso no lo hemos recuperado, siempre hemos perdido ese 5,38%, lo venimos arrastrando, y ahora mismo, si tenemos el índice de referencia que nos quiere poner la empresa, vamos a perder", ha señalado, tras añadir que "la empresa no accede, pero no solo a nivel económico, sino que el tratamiento de las bajas tampoco accede".

"Habiéndole hecho propuestas, a todo ha dicho que no. En cuanto a calendarios, también ha dicho que no", ha comentado, para a continuación criticar la cantidad asignada a los pluses, tanto el nocturno -0,53 euros- como el de festivos -7,20 euros-.

Por otro lado, ha advertido de que "tenemos un convenio completamente obsoleto", y "también se han negado" a su actualización. "La negativa ha sido a todo, no quieren nada, no es sólo económico, que también", ha afirmado.

A su juicio, la MCP "es la responsable final" y "no está haciendo nada". También ha añadido que estamos "alucinados" ante el hecho de que el presidente de MCP, David Campión, haga referencia a que hay que ser "escrupulosos" con el dinero público, cuando "dejaron entrar a una empresa con un precio de licitación muy por debajo, un 14% del precio que tenían estipulado".

"Les dijimos 'esto va a traer problemas', y los problemas están no sólo con nosotros a la hora de negociar un convenio, sino en el servicio. Y no es que lo digamos nosotros, que lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo, sino que se ve en los mantenimientos, lo puede decir la ciudadanía. Lo dijimos en su día con los mantenimientos, que más del 80% de los autobuses tenían problemas", ha apuntado.

"El presidente -de la MCP- tenía que tomar cartas en el asunto, no lo ha hecho y lo que le está pasando ahora es lo que le pasa a los malos estudiantes: que lo que no ha hecho durante meses lo quiere arreglar ahora en una semana y claro, ahora se le viene el problema", ha manifestado.

En referencia a la convocatoria de huelga prevista para el 1 de julio, Aldudo ha señalado que "el problema es que ellos no se lo creen, se piensan que es un farol". Preguntado sobre si piensan endurecer las condiciones de la huelga durante los días de San Fermín, ha respondido que "no, no sabemos todavía los servicios mínimos, pero lo que nos marquen los servicios mínimos y nada más".

Aldudo ha querido pedir "comprensión" a los usuarios, "porque sabemos que les afecta, pero a esto nos ha llevado Mancomunidad y la empresa". "Porque a nosotros se nos pidió que levantásemos la huelga, lo hemos hecho. Hemos rebajado nuestras pretensiones, lo hemos hecho, y aquí quien no ha dado un paso ha sido ni Mancomunidad ni la empresa", ha criticado.