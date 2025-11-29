TCC fija el seguimiento de la huelga de villavesas de este sábado en un 40%

Archivo - Imagen de una villavesa circulando por Pamplona - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo
PAMPLONA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
Moventis TCC, empresa adjudicataria del servicio de transporte urbano de la Comarca de Pamplona, ha informado de que la jornada de huelga que se ha iniciado este sábado a las 14.00 horas y que finalizará en torno a las 23.30 horas está transcurriendo sin incidentes.
"El seguimiento de los paros es del 40% por lo que en estos momentos se está prestando un 83% de servicio con respecto a un sábado ordinario", ha indicado.
Para la jornada de huelga de este sábado se han establecido unos servicios mínimos del 40%. Hay que destacar que el servicio nocturno no se verá afectado.