TCC fija el seguimiento de la huelga de villavesas de este sábado en un 40%

Publicado: sábado, 29 noviembre 2025 17:17

PAMPLONA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Moventis TCC, empresa adjudicataria del servicio de transporte urbano de la Comarca de Pamplona, ha informado de que la jornada de huelga que se ha iniciado este sábado a las 14.00 horas y que finalizará en torno a las 23.30 horas está transcurriendo sin incidentes.

"El seguimiento de los paros es del 40% por lo que en estos momentos se está prestando un 83% de servicio con respecto a un sábado ordinario", ha indicado.

Para la jornada de huelga de este sábado se han establecido unos servicios mínimos del 40%. Hay que destacar que el servicio nocturno no se verá afectado.

