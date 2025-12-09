El Teatro Gayarre abre el periodo de nuevos abonados para el ciclo Grandes Intérpretes

Archivo - Teatro Gayarre de Pamplona. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Gayarre ha abierto desde este martes 9 de diciembre y hasta el 14 de enero el plazo para adquirir los nuevos abonos del ciclo Grandes Intérpretes. La compra puede realizarse tanto en taquilla como en la web www.teatrogayarre.com por un precio de 80 euros. La venta de entradas individuales fuera de abono para los diversos conciertos comenzará el 15 de enero de 2026.

El programa incluye cuatro conciertos. 'Lorquiana', el proyecto de la violinista Ana María Valderrama y el pianista David Kadouch, galardonado en 2025 con el Premio a Mejor Álbum de Música Clásica por parte de la Academia de Música Española, será el encargado de abrir el ciclo el martes 24 de febrero (19 horas).

El programa a dúo reúne obras inspiradas en el poeta y dramaturgo granadino como la Sonata para violín y piano de Poulenc y dos de los Tres retratos de Alicia Terzian (Debussy y Verlaine); también obras de Falla, Debussy y una selección de Canciones que escribió el propio García Lorca, en una transcripción para violín y piano de Alberto Martín.

El miércoles 18 de marzo (19 horas) será el turno de Ensemble Masques, conjunto ha optado por explorar repertorios de los siglos XVII y XVIII, en lugar de limitarse a un único estilo o género. El programa 'The Golden Hour', situará al público en el periodo de la Regencia francesa y evocará los años de coexistencia, incluso de confrontación, entre una viola da gamba que pronto estará en el ocaso de su vida y un violín en los albores de su destino como solista.

El Cuarteto Quiroga llegará al Gayarre el 23 de abril (19 horas). Ganador del Premio Nacional de Música 2018, el Premio Ojo Crítico de RNE y principales concursos internacionales para esta formación, es actualmente conjunto residente en el Museo Cerralbo de Madrid y habitual de las salas más prestigiosas del escenario internacional, como la Pierre Boulez Saal, Konzerthaus y Philharmonie en Berlín, Wigmore Hall Londres, The Frick Collection y Lincoln Center en Nueva York. El concierto ofrecerá composiciones de Haydn, Beethoven y Shostakóvich.

Por último, el trío Amatis pondrá el broche a la 23ª edición del ciclo el martes 19 de mayo (19 horas). Fundado en Amsterdam en 2014, se trata del único trío con piano en Europa dedicado en exclusiva a esta formación. La velada combinará el lirismo de Schubert y la virtuosidad de Mendelssohn.