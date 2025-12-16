El Teatro Gayarre ofrecerá entre el 6 de febrero y el 24 de mayo de 2026 cuarenta producciones de artes escénicas

Archivo - Teatro Gayarre de Pamplona. - EUROPA PRESS/TEATRO GAYARRE - Archivo

PAMPLONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este jueves, día 18 de diciembre, comenzará a las 10 horas la venta de entradas para público general de la nueva programación del Teatro Gayarre, que se extiende desde el 6 de febrero hasta el 24 de mayo del próximo año y engloba 40 títulos de teatro de gran formato, danza, música y circo para todos los públicos.

En ella se avanza, además, el título que amenizará los Sanfermines de 2026: la comedia 'La cuisine de ma cousine · La cocina de mi prima' de la mano de la compañía catalana La Cubana.

La venta empezará de manera simultánea tanto en taquilla como online en www.teatrogayarre.com. Se encuentran disponibles abonos generales de programación para seis y doce espectáculos así como abonos específicos para los ciclos de conciertos de Grandes Intérpretes y La Pamplonesa. Asimismo, podrán empezar a adquirirse entradas anticipadas para el show sanferminero de La Cubana por 29 euros hasta el 13 de abril.

EN ESCENA

'Memorias de Adriano', la adaptación de la célebre novela de Marguerite Yourcenar, será la encargada de abrir esta nueva programación (viernes, 6 de febrero). Protagonizada por Lluís Homar, la obra reflexiona sobre la ficción del poder y la construcción del relato de un líder; junto a ella, el segundo mes del año también incluye los grandes regresos de Paloma San Basilio con 'Dulcinea' (sábado 14 y domingo 15 de febrero), y el retorno de Imanol Arias y María Barranco con la comedia 'Mejor no decirlo' (viernes 27 y sábado 28 de febrero), en la que dan vida a un matrimonio dispuesto a decirse todo aquello que han callado hasta el momento.

La compañía navarra Tdiferencia estrenará su nueva producción 'Todo tuyo (53X)' (miércoles, 18 de febrero), con los jóvenes y su universo emocional en el epicentro; y, en formato de lectura dinámica y dramatizada, once actores y actrices navarros recrearán 'Los caciques' (jueves, 12 de febrero) bajo la dirección de Pedro Miguel Martínez, en una iniciativa en colaboración con el Ateneo Navarro.

El mes de marzo comenzará con 'El pesimismo alegre' (jueves, 5 de marzo), un "profundo y emocionante" monólogo teatral que 22 años después de su estreno, el actor y director Mario Gas vuelve a protagonizar bajo la dirección de Fernando Bernués. El libreto se basa en el texto que el matemático y filósofo suizo Henri Roorda (1870-1925) escribió bajo el título 'Mi suicidio' poco antes de pegarse un tiro; también visitarán el Gayarre 'Nor naizen baneki' (jueves 12 de marzo, en euskera con sobretítulos en castellano), la nueva colaboración de las compañías vascas Axut! y Artedrama con Ramon Agirre y los navarros Oier Zuñiga y Maialen Diaz, entre sus intérpretes. La mano de Irulegui ha servido como inspiración de este montaje que parte de una excavación arqueológica para reflexionar sobre quiénes somos; y con 'Esencia' (domingo, 15 de marzo), una de las obras más enigmáticas de Ignacio García May, volverán al coliseo navarro dos pesos pesados de la escena estatal: Juan Echanove y Joaquín Climent.

La primavera arrancará con Ana Torrent y Rebeca Matellán en 'Las amargas lágrimas de Petra Von Kant' (sábado, 21 de marzo), un clásico del repertorio europeo sobre el 'des-amor romántico' y las relaciones de poder; y, dentro de la programación en torno al Día Mundial del Teatro, José Sacristán presentará por partida doble 'El hijo de la cómica', el homenaje a Fernando Fernán Gómez (viernes 27 y sábado 28 de marzo) y Tanttaka Teatroa abordará la historia de la desobediencia civil en 'Desobedienteak 18/98' (miércoles 25 de marzo, en euskera con sobretítulos en castellano).

Asimismo, durante la segunda quincena del mes estará disponible en el zaguán del Teatro 'Genias', una instalación audiovisual creada para el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro 2025. Ésta, recupera un mosaico de 21 autoras y personajes femeninos del Siglo de Oro interpretados por una veintena de actrices contemporáneas como Adriana Ozores, Anabel Alonso o Cayetana Guillén Cuervo.

En abril, desde Madrid llegarán los nuevos trabajos teatrales de tres destacados pamploneses. El primero de ellos, el dramaturgo y director de escena Alfredo Sanzol con 'La última noche con mi hermano' (viernes 10 y sábado 11 de abril). Su nueva producción, que se estrenará en el Centro Dramático Nacional en 2026, se sumerge en las sensaciones y emociones que acompañan al duelo por la pérdida de un ser querido, en concreto, un hermano; la siguiente, será la actriz Natalia Huarte que se meterá en la piel de la célebre pintora, escultora y escritora Leonora Carrington en 'Leonora' (miércoles, 22 de abril); y, por último, Ángel Ruiz se pondrá al frente de todo un cabaret barroco y provocador que lleva por título 'El rey de la farándula' (jueves, 30 de abril).

Junto a ellos, LaJoven en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, representarán la nueva adaptación teatral de 'Un monstruo viene a verme' (viernes, 17 de abril), la novela de Patrick Ness; Oriol Pla, reciente ganador del Emmy al Mejor actor internacional, invitará a conocer de cerca lo que es formar parte de una saga de artistas a través de la aclamada 'Travy' (sábado, 25 de abril); y los participantes en la octava edición del taller de teatro participativo 'Con 60 velas y más' llevarán a cabo la muestra final abierta a público 'Una historia de brujas' bajo la dirección de Ángel Sagüés (martes, 21 de abril).

Ya en el mes de mayo, en 'La vida extraordinaria' Malena Alterio y Carmen Ruiz encarnarán a dos amigas de vidas aparentemente ordinarias que viven entre lo que desean, lo que no consiguen y lo que no se atreven a decir (sábado 9 y domingo 10 de mayo); Joaquín Reyes será un mentiroso compulsivo en problemas en la comedia 'La verdad' (jueves 14 y viernes 15 de mayo); la Compañía Lucas Escobedo y la Compañía Nacional de Teatro Clásico traerán al Gayarre su propia 'Farra', Premio Max 2025 al Mejor espectáculo musical (viernes, 22 de mayo); y Toni Acosta cerrará esta programación con 'Una madre de película' (domingo, 24 de mayo), una obra que con humor reflexiona sobre el síndrome del nido vacío.

La danza estará presente durante todo el periodo de febrero a mayo con el regreso de montajes inolvidables como 'Oskara', fruto de la colaboración de Kukai Dantza con el coreógrafo Marcos Morau (viernes, 20 de febrero). Volverán al Gayarre, igualmente, compañías como la francesa Herve Kouvi con 'Ce que le jour doit à la nuit (Lo que el día debe a la noche)' (viernes, 20 de marzo) y la gallega Nova Galega de Danza con 'Berro' (viernes, 6 de marzo); también estarán presentes las navarras Led Silhouette y su nuevo montaje 'Ultimatum' con Martxel Rodríguez y Jon López sobre escenario (viernes, 8 de mayo), la Fundación Atena estrenará 'Ciclos efímeros' (miércoles, 13 de mayo) y Riart Company en colaboración con El Punto Gunea llegará con 'Ragoh | Hogar' (martes, 28 de abril).

Dentro del apartado circense, la programación incluye dos espectáculos para todos los públicos. El primero 'Sustrai' de la compañía donostiarra ZirKuSS (domingo, 22 de marzo). Y en torno al Día Mundial del Circo, el conjunto navarro La Trapecionistan Kia celebrará la 'Gala horizonte-zerumuga' bajo la dirección artística de Maitane Azpiroz (domingo, 19 de abril).

Sinfonía Navarra junto al Orfeón Pamplonés, la Joven Orquesta de Pamplona y el solista José Luis Sola, llevarán a cabo bajo la dirección musical de Igor Ijurra, una especial velada en recuerdo del tenor roncalés Julián Gayarre que lleva por título 'Gayarre. Desde Navarra para el mundo' (domingo, 3 de mayo).

La 23a edición del ciclo de música de cámara Grandes Intérpretes ofrecerá cuatro conciertos: la violinista Ana María Valderrama y el pianista David Kadouch (martes, 24 de febrero), Ensemble Masques (miércoles, 18 de marzo), Cuarteto Quiroga (jueves, 23 de abril) y Trío Amatis (martes, 19 de mayo). Y La Pamplonesa sorprenderá con un programa de cinco nuevos espectáculos.