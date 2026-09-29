Teatrodix reunirá en Pamplona a referentes de la escena contemporánea del 9 al 24 de octubre

PAMPLONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Teatrodix, festival de artes escénicas sociales y comunitarias de Navarra, regresa a Pamplona del 9 al 24 de octubre con su sexta edición. Se trata de una cita que combina artes escénicas contemporáneas y creación participativa y comunitaria de la mano de artistas y compañías locales, nacionales e internacionales.

El programa reúne 13 obras de teatro, danza, performance, música y clown, una proyección de cine, dos talleres y dos laboratorios en diferentes escenarios de Pamplona, además de extenderse a Leitza y Peralta. El festival está organizado por Asociación Kulturix con el apoyo curatorial de Labea.

En esta ocasión, Teatrodix presentará tres creaciones propias de procesos creativos que lleva meses impulsando: el resultado del proceso creativo del laboratorio escénico 'Insallah/Oxala', dinamizado por Maialen Díaz y Calatea en colaboración con Lantxotegi; la coproducción de 'Gran Casting', del director Roger Bernat con Teatre Sant Cugat, en colaboración con el Teatro Gayarre; y la coproducción de 'Stop Trata', junto con Las Poderosas, Suakai y Acción Contra la Trata-ACT.

La programación de este año incorpora una presencia relevante de autoras que, con una mirada feminista, indagan en cuestiones como la migración, el genocidio, los vínculos afectivos, la precariedad o las diferentes violencias que sufren las mujeres.

Marina Otero, una de las creadoras de la escena contemporánea actual, actuará por primera vez en Navarra el viernes, 16 de octubre. La artista argentina presentará a las 19.30 horas, en la Escuela Navarra de Teatro, 'Ayoub', en la que comparte escenario con Ibrahim Ibnou Goush y habla de la migración, el genocidio y los vínculos.

Por su parte, la artista multidisciplinar Elisa Forcano llevará a la Escuela Navarra de Teatro 'Zorra Dorada', obra en torno a la violencia sexual que ha sido reconocida este año con el Premio Max a 'Espectáculo revelación' y con el Premio Godoff a 'Intérprete femenina de danza'. Será el jueves 15 a las 19.30 horas.

El miércoles 21, a las 20 horas en el Teatro Gayarre, se estrenará 'Gran Casting', del director y creador catalán Roger Bernat. Cincuenta personas de Pamplona participarán en un casting sin saber para qué han sido convocadas, al tiempo que el público se convierte también en parte del experimento.

Otro estreno será el de Ben Attia con 'Opus Tres', fruto de un proceso creativo colectivo con jóvenes migrantes y sus historias de vida. La performance itinerante comenzará desde Antartika Kultur Container el miércoles 14, a las 16 horas.

El mismo día, a las 19.30 horas, en Civivox Pompelo, se podrá disfrutar de 'Reminiscencia', del autor chileno Malicho Vaca. La pieza explora la memoria personal y colectiva de Santiago de Chile y ha sido premiada como 'Mejor creación artística 2020' por el Círculo de Críticos de Arte de Chile.

Dos días después, a las 21.30 horas, el bar Txintxarri se llenará de flamenco, electrónica, humor y crítica social con 'La voz de alarma', de Los Voluble.

CREACIÓN COMUNITARIA

Esta edición del festival vuelve a apostar por la creación artística como espacio de encuentro y participación. 'Stop Trata', work in progress de Las Poderosas, Suakai junto a Acción Contra la Trata-ACT y Teatrodix, se podrá ver el martes 13 de octubre, a las 19.30 horas, en Civivox Pompelo. La Poderosas relatarán la experiencia de la trata y otras violencias a través de la música en directo.

El sábado 17, a las 13 horas, también en Civivox Pompelo y de manera gratuita, se presentará 'De barro, flores y lucha' de Teatrekas. Este colectivo de mujeres de Vallecas, de entre 50 y 80 años, recupera la historia del barrio desde las vivencias de sus mujeres, reivindicando su papel en su construcción.

El mismo día, a las 19.30 horas, en Katakrak, se mostrará 'Inshallah / Oxala', resultado del laboratorio creativo 'Esas canciones que viajan conmigo', dirigido por la actriz, dramaturga y educadora Maialen Díaz, de la compañía Calatea, en colaboración con Lantxotegi.

Por último, 'Las de afuera', un grupo de Getxo formado por trabajadoras del hogar y los cuidados procedentes de distintos países, presentará '¿Todo depende de mí?'. Será el domingo 18, a las 13 horas, en Civivox Pompelo, con entrada libre hasta completar aforo. A través del teatro foro, pondrán sobre la mesa la precariedad, explotación, acoso y violencia estructural que atraviesan sus vidas.

La apuesta por la creación se completa con laboratorios y talleres en los que se puede participar sin necesidad de experiencia previa. Del 9 al 13 de octubre, en Antartika Kultur Container, Ben Attia acompañará un proceso de creación con 'Opus Tres'. En el mismo espacio, los días 13 y 14, Los Voluble ofrecerán el laboratorio 'Borderhack', aprendizaje de remezcla musical, política y live cinema.

El programa ofrece también dos talleres: 'Encarnar el deseo, aprender sus límites', a cargo de Elisa Forcano, el 14 de octubre en Antartika Kultur Container; y 'Clown: el éxito y el fracaso', por Hernán Gené, el día 16 en Teatrolari.

Además, este año se celebrarán dos sesiones escolares: 'Agur Peter Pan', de Yarleku, el 15 de octubre en Civivox Pompelo, en euskara y castellano; y 'Landa Bila', de Ander Santxez, premio 'Encuentros de Arte Joven de Navarra 2025', el día 20 en euskera para el alumnado del IES Amazabal de Leitza.

El estreno de 'Superella', de Laura Puertas, abrirá el festival el 9 de octubre, a las 20 horas, en la Escuela Navarra de Teatro, seguido de la película 'Sustraiak, raíces perdidas', de Luis Arrieta, el lunes 12 de octubre, a las 19.30 horas, en Golem Baiona.

Las entradas para los espectáculos de pago se pueden adquirir en las páginas web y taquillas del Teatro Gayarre y de la Escuela Navarra de Teatro y en la web de Teatrodix. La inscripción a los laboratorios y talleres se realizará a través de info@teatrodix.com.