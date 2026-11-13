La tecnóloga de alimentos Tasadit Djaroun Slimani, premio al mejor trabajo de fin de estudios de la Cátedra Grupo AN

Ganadores y participantes en la sexta edición de los premios de la Cátedra Grupo AN de la UPNA. - UPNA

PAMPLONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La graduada en Innovación de Procesos y Productos Alimentarios Tasadit Djaroun Slimani ha ganado el primer premio de la sexta convocatoria de premios a los mejores trabajos fin de estudios de la Cátedra Grupo AN de la Universidad Pública de Navarra (UPNA). El segundo premio ha recaído en Pablo Mateo Beriáin, graduado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. La dotación de los premios es de 2.000 y 1.000 euros, respectivamente.

La ganadora del primer premio presentó un trabajo que planteaba el desarrollo de una línea de platos preparados dirigida a la población infantil y juvenil de entre 3 y 12 años, combinando sabor y conveniencia con una composición nutricional optimizada, según ha explicado la UPNA en una nota.

"La incorporación de ingredientes funcionales y de alto valor biológico permitiría mejorar el perfil nutricional de estos productos y ofrecer alternativas más saludables", ha asegurado la egresada.

El trabajo estaba dirigido por Iosune Cantalejo Díez, profesora del Departamento Agronomía, Biotecnología y Alimentación de la UPNA e investigadora del instituto IS-FOOD, y Julián Imaz, responsable del área de I+D+i en Conservas Dantza.

Por su parte, el ganador del segundo premio centró su trabajo en estudiar un problema que en los últimos años ha adquirido especial importancia para los productores de tomate rosa de la Ribera de Navarra, la plaga de 'Tuta absoluta', conocida también como polilla o minador del tomate, un pequeño insecto cuyas larvas se alimentan de la planta.

Tras analizar diferentes métodos de control, el trabajo muestra que el manejo de 'Tuta absoluta' en tomate rosa debe entenderse como un proceso continuo que comienza con la prevención, continúa con el seguimiento y el control durante toda la campaña y finaliza con una correcta gestión del cultivo una vez terminada la producción. En este caso, el trabajo estaba dirigido por Iñigo Ruiz Escudero, profesor del Departamento de Agronomía, Biotecnología y Alimentación de la UPNA.

Además de los ganadores, también participaron en el concurso Viviana Hernández Velásquez, con su trabajo 'Implementación de un Ecommerce, CRM y Estrategia de Captación Digital en Conservas Dantza'; Daniel Sola Izquierdo, con 'Valoración de prácticas de Agricultura Regenerativa en cooperativas agrarias de Castilla y León y Extremadura'; y Laura Barea Ibáñez, con 'Respuesta de cultivos hortícolas en estadios tempranos a la inoculación de un bioestimulante con distintas dosis de nitrógeno'.

La Cátedra Grupo AN es el resultado de un convenio de colaboración firmado entre la UPNA y Grupo AN en 2014, con el objetivo de desarrollar la cooperación entre ambas instituciones para la generación de conocimiento y promoviendo la difusión de todos los aspectos de interés común en el ámbito agrario, agroindustrial y cooperativo. Además, busca generar investigación avanzada que permita la adecuada evolución e integración del mundo académico y empresarial y contribuir a la formación práctica del alumnado universitario y los profesionales del sector empresarial.

El objeto de la Cátedra Grupo AN de la UPNA es contribuir a la generación de conocimiento en ámbitos de interés común para ambas instituciones, así como desarrollar actividades conjuntas en materia de investigación, transferencia, divulgación y formación. En este sentido, se contempla el desarrollo de líneas de investigación conjunta, la realización de tesis doctorales en cooperación con la empresa, la promoción de encuentros nacionales e internacionales de expertos o el estudio de temas ambientales y de sostenibilidad que puedan ser problemáticos para empresas del sector.

La cátedra también busca incentivar la cooperación educativa con el fin de formar profesionales y todo ello se completa con acciones de divulgación técnica y tecnológica a través de jornadas, la promoción de acontecimientos científicos y la realización de publicaciones sobre temas de interés común.