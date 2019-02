Tere Sáez critica la gestión de la crisis con Orain Bai y acusa a la dirección de Podemos de "no respetar la pluralidad"

Publicado 07/02/2019 12:05:40 CET

PAMPLONA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria de Podemos Tere Sáez, que ha dimitido como parte del Consejo Ciudadano de la formación morada en Navarra, ha considerado que "se ha llevado muy mal" la crisis con Orain Bai y que en la dirección del partido "no se respeta ni la pluralidad ni la diversidad".

En declaraciones a los periodistas, Saez ha remarcado que "para ninguno es de sorpresa que yo nunca he sido de la dirección aciaga del actual Podemos Navarra".

"Que yo no comparta lo que han hecho cuatro personas, que para mí siguen siendo tránsfugas, no significa que haya avalado en ningún momento lo que está haciendo la dirección actual", ha subrayado la parlamentaria, que ha señalado que deja el Consejo Ciudadano de Navarra "porque considero que ahí no puedo estar en un contexto en el que, por formas, no se respeta ni la pluralidad ni la diversidad de quienes somos".

Además, ha considerado que "este Podemos-Ahal Dugu Navarra está fallando desde el punto de vista de todos los conceptos de la igualdad y el feminismo y no ha cumplido ninguno de sus compromisos".

Tere Saez ha argumentado su salida, también, en que "creo que se ha llevado muy mal la gestión de lo sucedido en este Parlamento, tanto la gestión de las personas tránsfugas como también a quienes nos hemos quedado aquí como Podemos-Ahal Dugu, sin asistente y sin nada".

Por otro lado, ha mostrado su discrepancia en la composición de las listas de Podemos Navarra de cara a las elecciones de mayo ya que opina que "quienes han sido responsables de alguna manera de esta situación no deberían volver a formar parte de las listas parlamentarias".

"Esto no es nuevo, he esperado a manifestarlo a que Podemos tuviera la oportunidad de hacer sus primarias internas para que nadie me utilice para un lado o para el otro", ha destacado. "Sencillamente dejo el Consejo Ciudadano de Navarra, no dejo el proyecto de Podemos, en el que espero seguir confiando como persona individual y militante, y voy a seguir trabajando por el cambio en Navarra", ha añadido.

Finalmente, Tere Saez ha resaltado que no volverá a presentarse a "nada en las instituciones" y ha remarcado que "voy a seguir haciendo lo que he hecho pero no en las instituciones".